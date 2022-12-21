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https://sputniknews.com.tr/20221221/ingilterede-yuzlerce-yasadisi-gocmen-gocmen-merkezlerinde-yasa-disi-alikonuldu-1064850118.html
İngiltere'de yüzlerce yasadışı göçmen, göçmen merkezlerinde yasa dışı alıkonuldu
İngiltere'de yüzlerce yasadışı göçmen, göçmen merkezlerinde yasa dışı alıkonuldu
İngiltere'de yüzlerce yasadışı göçmenin, göçmen geri gönderme merkezlerinde yasa dışı tutulduğu belirtildi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T22:16+0300
2022-12-21T22:16+0300
dünya
ingiltere
yasadışı
yasadışı göçmenler
bbc
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BBC'nin edindiği İngiltere İçişleri Bakanlığı resmi e-postalarına göre, geçen ay yaklaşık 450 ila 500 yasadışı göçmen Manston'daki Göçmen İşleme Merkezi'ndeki aşırı kalabalık nedeniyle göçmen geri gönderme merkezlerine aktarıldı.BBC'nin Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında edindiği e-postalarda, insanların en fazla 5 gün bu merkezlerde tutulabileceği, bu yasal süre geçildiği için sığınmacıların daha fazla burada alıkonmasının “artık yasal olmadığı” vurgulandı.E-postalarda, İçişleri Bakanlığı yetkilileri söz konusu endişelerle ilgili bilgilendirildi.Ayrıca, e-postalarda, birçok yasadışı göçmenin haftalardır göçmen merkezinde tutulduğuna işaret edilerek, "Sığınmacıları en kısa sürede otellere taşımamız gerekiyor" ifadesine yer verildi.Söz konusu e-postalar, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın 3 Kasım'da Kent bölgesindeki Manston göçmen merkezini ziyaretinden bir gün sonra gönderildi.Öte yandan, ekimde ise Manston'daki yaklaşık 4 bin kişinin çadırlarda tutulduğu ve bunun aşırı kalabalığa ve hastalığa yol açtığı ortaya çıkmıştı.'İltica sistemi üzerinde büyük baskı oluştu'İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Manş Denizi üzerinden botlarla gelen benzeri görülmemiş şekilde artan yasadışı göçmenlerin iltica sistemi üzerinde "büyük baskı" oluşturduğunu bildirdi.Bakanlık, aksi takdirde sığınmacıları barınma imkanı sağlamanın yasal bir görevi olduğunu ve yetkililerin "insanları mümkün olan en kısa sürede otellere veya diğer konaklama yerlerine taşımak için yorulmadan çalıştıklarını" belirtti.Manston Göçmen İşlem Merkezi, kötü şartları nedeniyle hapishaneye benzetiliyorİngiltere'nin Kent bölgesinde oldukça kalabalık olan Manston Göçmen İşlem Merkezindeki ağır koşullar, "hapishane veya hayvanat bahçesi"ne benzetilmişti.Merkezde aynı anda en fazla 1600 göçmenin tutulması gerekirken, Kent'teki yerel yöneticiler, bu sayının geçen ekimde 4 bine yaklaştığını bildirmişti.İçişleri Bakanı Suella Braverman da Manston'daki kötü koşullar nedeniyle eleştirilerin odağında yer almıştı.Eleştirilerin ardından merkezdeki sığınmacılar, otobüslerle götürülmeye başlanmıştı.Hükümet yetkililerince geçen ay yapılan açıklamada, göçmen merkezinin boşaltıldığı ve insanların alternatif konaklama yerlerine yerleştirildiği duyurulmuştu.Göçmen merkezi şubatta açıldıKent bölgesindeki eski bir askeri üs olan Manston, İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşan göçmenler için işlem merkezi olarak şubat ayında açılmıştı.Güvenlik ve kimlik kontrollerinin yapıldığı süre içinde bu kampta tutulan yasadışı göçmenler daha sonra İçişleri Bakanlığının sığınma ve konaklama sistemine dahil ediliyor.Manston, 30 Ekim'de Dover'de yangın bombasının atıldığı başka bir merkezden 700 göçmenin gönderilmesiyle daha da kalabalıklaştı.İngiliz Kızıl Haçı, "Manston'daki ciddi durumun, sığınma sisteminin karşı karşıya bulunduğu ağır sorunların göstergesi olduğunu" bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221114/ingiltere-ile-fransa-arasinda-gocmen-anlasmasi-1063413563.html
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ingiltere, yasadışı, yasadışı göçmenler, bbc
ingiltere, yasadışı, yasadışı göçmenler, bbc

İngiltere'de yüzlerce yasadışı göçmen, göçmen merkezlerinde yasa dışı alıkonuldu

22:16 21.12.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKİngiltere'de mülteci krizi
İngiltere'de mülteci krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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İngiltere'de yüzlerce yasadışı göçmenin, göçmen geri gönderme merkezlerinde yasa dışı tutulduğu belirtildi.
BBC'nin edindiği İngiltere İçişleri Bakanlığı resmi e-postalarına göre, geçen ay yaklaşık 450 ila 500 yasadışı göçmen Manston'daki Göçmen İşleme Merkezi'ndeki aşırı kalabalık nedeniyle göçmen geri gönderme merkezlerine aktarıldı.
BBC'nin Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında edindiği e-postalarda, insanların en fazla 5 gün bu merkezlerde tutulabileceği, bu yasal süre geçildiği için sığınmacıların daha fazla burada alıkonmasının “artık yasal olmadığı” vurgulandı.
E-postalarda, İçişleri Bakanlığı yetkilileri söz konusu endişelerle ilgili bilgilendirildi.
Ayrıca, e-postalarda, birçok yasadışı göçmenin haftalardır göçmen merkezinde tutulduğuna işaret edilerek, "Sığınmacıları en kısa sürede otellere taşımamız gerekiyor" ifadesine yer verildi.
Söz konusu e-postalar, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın 3 Kasım'da Kent bölgesindeki Manston göçmen merkezini ziyaretinden bir gün sonra gönderildi.
Öte yandan, ekimde ise Manston'daki yaklaşık 4 bin kişinin çadırlarda tutulduğu ve bunun aşırı kalabalığa ve hastalığa yol açtığı ortaya çıkmıştı.

'İltica sistemi üzerinde büyük baskı oluştu'

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Manş Denizi üzerinden botlarla gelen benzeri görülmemiş şekilde artan yasadışı göçmenlerin iltica sistemi üzerinde "büyük baskı" oluşturduğunu bildirdi.
Bakanlık, aksi takdirde sığınmacıları barınma imkanı sağlamanın yasal bir görevi olduğunu ve yetkililerin "insanları mümkün olan en kısa sürede otellere veya diğer konaklama yerlerine taşımak için yorulmadan çalıştıklarını" belirtti.

Manston Göçmen İşlem Merkezi, kötü şartları nedeniyle hapishaneye benzetiliyor

İngiltere'nin Kent bölgesinde oldukça kalabalık olan Manston Göçmen İşlem Merkezindeki ağır koşullar, "hapishane veya hayvanat bahçesi"ne benzetilmişti.
Merkezde aynı anda en fazla 1600 göçmenin tutulması gerekirken, Kent'teki yerel yöneticiler, bu sayının geçen ekimde 4 bine yaklaştığını bildirmişti.
İçişleri Bakanı Suella Braverman da Manston'daki kötü koşullar nedeniyle eleştirilerin odağında yer almıştı.
Eleştirilerin ardından merkezdeki sığınmacılar, otobüslerle götürülmeye başlanmıştı.
Hükümet yetkililerince geçen ay yapılan açıklamada, göçmen merkezinin boşaltıldığı ve insanların alternatif konaklama yerlerine yerleştirildiği duyurulmuştu.

Göçmen merkezi şubatta açıldı

Kent bölgesindeki eski bir askeri üs olan Manston, İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşan göçmenler için işlem merkezi olarak şubat ayında açılmıştı.
Güvenlik ve kimlik kontrollerinin yapıldığı süre içinde bu kampta tutulan yasadışı göçmenler daha sonra İçişleri Bakanlığının sığınma ve konaklama sistemine dahil ediliyor.
Manston, 30 Ekim'de Dover'de yangın bombasının atıldığı başka bir merkezden 700 göçmenin gönderilmesiyle daha da kalabalıklaştı.
İngiliz Kızıl Haçı, "Manston'daki ciddi durumun, sığınma sisteminin karşı karşıya bulunduğu ağır sorunların göstergesi olduğunu" bildirmişti.
İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
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İngiltere ile Fransa arasında göçmen anlaşması
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