https://sputniknews.com.tr/20221221/imamoglu-her-chplinin-lideri-olan-kilicdaroglu-adaydir-1064834903.html

İmamoğlu: Ben CHP'liyim ve her CHP'linin ailesinin lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adayıdır

İmamoğlu: Ben CHP'liyim ve her CHP'linin ailesinin lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adayıdır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda "her CHP'linin lideri olan Kılıçdaroğlu adayıdır" dedi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T15:05+0300

2022-12-21T15:05+0300

2022-12-21T15:16+0300

politika

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

cumhurbaşkanı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Gazeteci Fatih Altaylı'ya verdiği röportajdaki 'Sahaya girebilecek oyunculardanım' sözleri sorulan İmamoğlu, "Oyuna girecek oyuncudan, teknik direktörden bahsediyorum. Tek kişilik oyun görüyoruz, takım oyununu unuttu millet. Beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar" dedi.İmamoğlu, adaylıkla ilgili olaraksa, "Ben CHP'liyim, her CHP'linin ailesinin lideri olan Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adaydır" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221221/dogu-perincekten-imamoglu-yorumu-o-cezayi-veren-hakime-helal-olsun-1064826018.html

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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı