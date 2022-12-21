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İmamoğlu: Ben CHP'liyim ve her CHP'linin ailesinin lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adayıdır
İmamoğlu: Ben CHP'liyim ve her CHP'linin ailesinin lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adayıdır
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda "her CHP'linin lideri olan Kılıçdaroğlu adayıdır" dedi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T15:05+0300
2022-12-21T15:16+0300
politika
ekrem imamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhurbaşkanı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Gazeteci Fatih Altaylı'ya verdiği röportajdaki 'Sahaya girebilecek oyunculardanım' sözleri sorulan İmamoğlu, "Oyuna girecek oyuncudan, teknik direktörden bahsediyorum. Tek kişilik oyun görüyoruz, takım oyununu unuttu millet. Beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar" dedi.İmamoğlu, adaylıkla ilgili olaraksa, "Ben CHP'liyim, her CHP'linin ailesinin lideri olan Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adaydır" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221221/dogu-perincekten-imamoglu-yorumu-o-cezayi-veren-hakime-helal-olsun-1064826018.html
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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı
ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanı

İmamoğlu: Ben CHP'liyim ve her CHP'linin ailesinin lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adayıdır

15:05 21.12.2022 (güncellendi: 15:16 21.12.2022)
© AAİmamoğlu ve Kılıçdaroğlu
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda "her CHP'linin lideri olan Kılıçdaroğlu adayıdır" dedi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları için de "Kıskandığının farkındayım" yorumu yaptı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazeteci Fatih Altaylı'ya verdiği röportajdaki 'Sahaya girebilecek oyunculardanım' sözleri sorulan İmamoğlu, "Oyuna girecek oyuncudan, teknik direktörden bahsediyorum. Tek kişilik oyun görüyoruz, takım oyununu unuttu millet. Beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyorlar" dedi.
İmamoğlu, adaylıkla ilgili olaraksa, "Ben CHP'liyim, her CHP'linin ailesinin lideri olan Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adaydır" diye konuştu.
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