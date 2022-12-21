Göbeklitepe'yi buza işlediler: 'Erimeye başlayınca yeni konu ekliyoruz'

© DHA Ata Buz Müzesi'nin 2.5 yıldır sanatseverlerle buluştuğunu belirten Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Caner Şengünalp, "Bugüne kadar birçok sergiye ev sahipliği yaptık. Müzede 7-8 konsept sergilendi. Konseptleri bir anda kaldırıp, yenilerini koymuyoruz. İşlevini yitiren, erimeye başlayan çalışmaların yerine yeni konu ekliyoruz. Şimdiki güncel temamız; mitolojik hikayeler ve karakterler. Anadolu'daki kadim uygarlıklarda yer alan önemli mitolojik konular ile öğeleri, buzla görünür kılmaya başladık. Mısır mitolojisinde yer elan sfenks de çalışmamızda bulunuyor. Mitolojik karakterleri, buz heykeller olarak izleyiciyle buluşturuyoruz. Göbeklitepe de son 30-40 yılın en önemli kazılarından birisi. İnsanlık tarihinin belki de yeniden yazılmasına neden olan yer; Göbeklikepe. Ona burada yer vermezsek olmazdı. Şu anda ana kolonlardaki yapılar işleniyor. Ata Buz Müzesi'nde, her uygarlığa ait farklı bir mitolojik karakterleri yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.