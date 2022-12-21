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Göbeklitepe'yi buza işlediler: 'Erimeye başlayınca yeni konu ekliyoruz'
Göbeklitepe'yi buza işlediler: 'Erimeye başlayınca yeni konu ekliyoruz'
Erzurum'da kurulan Ata Buz Müzesi'nde, Şanlıurfa'daki kazılarda ortaya çıkarılan Göbeklitepe'deki 'T' şeklindeki anıtsal dikilitaş, eksi 5 derece öğretim... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
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erzurum, buz, şanlıurfa, göbeklitepe, фото
erzurum, buz, şanlıurfa, göbeklitepe, фото

Göbeklitepe'yi buza işlediler: 'Erimeye başlayınca yeni konu ekliyoruz'

16:44 21.12.2022
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Erzurum'da kurulan Ata Buz Müzesi'nde, Şanlıurfa'daki kazılarda ortaya çıkarılan Göbeklitepe'deki 'T' şeklindeki anıtsal dikilitaş, eksi 5 derece öğretim üyeleri ve öğrencilerce buza işleniyor. Doç. Şengünalp, "İnsanlık tarihinin belki de yeniden yazılmasına neden olan yer; Göbeklikepe. Şu anda ana kolonlardaki yapılar işleniyor" dedi.
© DHAAtatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2.5 yıl önce kurulan Ata Buz Müzesi'nde; yeni tema kapsamında Anadolu'daki uygarlıklara ait çeşitli mitolojik karakterlerin buzdan heykelleri yapılıyor.
Göbeklitepe'yi buza işlediler - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2.5 yıl önce kurulan Ata Buz Müzesi'nde; yeni tema kapsamında Anadolu'daki uygarlıklara ait çeşitli mitolojik karakterlerin buzdan heykelleri yapılıyor.
© DHAÖğretim üyeleri ile öğrenciler, burada eksi 5 derecede çalışıyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bulat'ın koordinatörlüğünü yaptığı müzede, Mısır sfenksinden Anka kuşuna kadar birçok mitolojik karakter buza işleniyor.
Göbeklitepe'yi buza işlediler - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Öğretim üyeleri ile öğrenciler, burada eksi 5 derecede çalışıyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bulat'ın koordinatörlüğünü yaptığı müzede, Mısır sfenksinden Anka kuşuna kadar birçok mitolojik karakter buza işleniyor.
© DHAŞanlıurfa'daki kazılarda ortaya çıkarılan Göbeklitepe'deki 'T' şeklindeki anıtsal dikilitaş da buza yansıtılıyor.
Göbeklitepe'yi buza işlediler - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Şanlıurfa'daki kazılarda ortaya çıkarılan Göbeklitepe'deki 'T' şeklindeki anıtsal dikilitaş da buza yansıtılıyor.
© DHABoyu 6 metreyi, ağırlığı 40 tonu bulan buzdan dikilitaş, ince işçiliği ile de dikkat çekiyor. Buzdan heykeller, tamamlanınca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Göbeklitepe'yi buza işlediler - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Boyu 6 metreyi, ağırlığı 40 tonu bulan buzdan dikilitaş, ince işçiliği ile de dikkat çekiyor. Buzdan heykeller, tamamlanınca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
© DHAAta Buz Müzesi'nin 2.5 yıldır sanatseverlerle buluştuğunu belirten Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Caner Şengünalp, "Bugüne kadar birçok sergiye ev sahipliği yaptık. Müzede 7-8 konsept sergilendi. Konseptleri bir anda kaldırıp, yenilerini koymuyoruz. İşlevini yitiren, erimeye başlayan çalışmaların yerine yeni konu ekliyoruz. Şimdiki güncel temamız; mitolojik hikayeler ve karakterler. Anadolu'daki kadim uygarlıklarda yer alan önemli mitolojik konular ile öğeleri, buzla görünür kılmaya başladık. Mısır mitolojisinde yer elan sfenks de çalışmamızda bulunuyor. Mitolojik karakterleri, buz heykeller olarak izleyiciyle buluşturuyoruz. Göbeklitepe de son 30-40 yılın en önemli kazılarından birisi. İnsanlık tarihinin belki de yeniden yazılmasına neden olan yer; Göbeklikepe. Ona burada yer vermezsek olmazdı. Şu anda ana kolonlardaki yapılar işleniyor. Ata Buz Müzesi'nde, her uygarlığa ait farklı bir mitolojik karakterleri yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.
Göbeklitepe'yi buza işlediler - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Ata Buz Müzesi'nin 2.5 yıldır sanatseverlerle buluştuğunu belirten Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Caner Şengünalp, "Bugüne kadar birçok sergiye ev sahipliği yaptık. Müzede 7-8 konsept sergilendi. Konseptleri bir anda kaldırıp, yenilerini koymuyoruz. İşlevini yitiren, erimeye başlayan çalışmaların yerine yeni konu ekliyoruz. Şimdiki güncel temamız; mitolojik hikayeler ve karakterler. Anadolu'daki kadim uygarlıklarda yer alan önemli mitolojik konular ile öğeleri, buzla görünür kılmaya başladık. Mısır mitolojisinde yer elan sfenks de çalışmamızda bulunuyor. Mitolojik karakterleri, buz heykeller olarak izleyiciyle buluşturuyoruz. Göbeklitepe de son 30-40 yılın en önemli kazılarından birisi. İnsanlık tarihinin belki de yeniden yazılmasına neden olan yer; Göbeklikepe. Ona burada yer vermezsek olmazdı. Şu anda ana kolonlardaki yapılar işleniyor. Ata Buz Müzesi'nde, her uygarlığa ait farklı bir mitolojik karakterleri yansıtmaya çalışıyoruz" dedi.
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