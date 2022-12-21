https://sputniknews.com.tr/20221221/futbolda-gozler-ziraat-turkiye-kupasinda-1064873767.html

Futbolda Gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda

Futbolda Gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda

Dünya Kupası arasının ardından Türkiye’de futbol Ziraat Türkiye kupası maçlarıyla devam ediyor. Turnuvada 5. Tur maçları geçilirken, Süper lig takımlarının... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T15:00+0300

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veri maç

radyo

futbol

ziraat türkiye kupası

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Futbolda Gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda Futbolda Gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda

Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç’ın bu bölümünde, dört büyükler olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un Dünya Kupası arası nedeniyle oynadığı hazırlık maçlarındaki performansları futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Salı günü İstanbulspor’u evinde ağırlayan Fenerbahçe, 31. dakikada King, 34. Ve 54. Dakikalarda ise Batshuayi’nin attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti ve tur atladı. Kupaya veda eden konuk ekibin tek sayısı ise 90+3. dakikada Topalli’den geldi.1962-1963 Sezonunda başlayan ve ilk şampiyonu Galatasaray olan Türkiye Kupası hakkında ilgi uyandıran istatistiksel bilgilerin aktarıldığı programda, ‘Kupa’nın en çok kazananı, en çok gol atanı ve en fazla şampiyon olan teknik direktörü gibi çeşitli notlar gündeme getirildi.

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2022

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Ata Arslan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg

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radyo, futbol, ziraat türkiye kupası, аудио