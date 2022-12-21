https://sputniknews.com.tr/20221221/futbolda-gozler-ziraat-turkiye-kupasinda-1064873767.html
Futbolda Gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda
Futbolda Gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda
Dünya Kupası arasının ardından Türkiye’de futbol Ziraat Türkiye kupası maçlarıyla devam ediyor. Turnuvada 5. Tur maçları geçilirken, Süper lig takımlarının... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T15:00+0300
2022-12-21T15:00+0300
2022-12-22T14:44+0300
veri maç
radyo
futbol
ziraat türkiye kupası
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Futbolda Gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda
Futbolda Gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda
Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç’ın bu bölümünde, dört büyükler olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un Dünya Kupası arası nedeniyle oynadığı hazırlık maçlarındaki performansları futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.Salı günü İstanbulspor’u evinde ağırlayan Fenerbahçe, 31. dakikada King, 34. Ve 54. Dakikalarda ise Batshuayi’nin attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti ve tur atladı. Kupaya veda eden konuk ekibin tek sayısı ise 90+3. dakikada Topalli’den geldi.1962-1963 Sezonunda başlayan ve ilk şampiyonu Galatasaray olan Türkiye Kupası hakkında ilgi uyandıran istatistiksel bilgilerin aktarıldığı programda, ‘Kupa’nın en çok kazananı, en çok gol atanı ve en fazla şampiyon olan teknik direktörü gibi çeşitli notlar gündeme getirildi.
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Ata Arslan
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
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radyo, futbol, ziraat türkiye kupası, аудио
radyo, futbol, ziraat türkiye kupası, аудио
Futbolda Gözler Ziraat Türkiye Kupası’nda
15:00 21.12.2022 (güncellendi: 14:44 22.12.2022) Abone ol
Dünya Kupası arasının ardından Türkiye’de futbol Ziraat Türkiye kupası maçlarıyla devam ediyor. Turnuvada 5. Tur maçları geçilirken, Süper lig takımlarının elde edeceği sonuçlar futbol kamuoyunun merakla takip ettiği konuların başında geliyor.
Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç’ın bu bölümünde, dört büyükler olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un Dünya Kupası arası nedeniyle oynadığı hazırlık maçlarındaki performansları futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.
Salı günü İstanbulspor’u evinde ağırlayan Fenerbahçe, 31. dakikada King, 34. Ve 54. Dakikalarda ise Batshuayi’nin attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti ve tur atladı. Kupaya veda eden konuk ekibin tek sayısı ise 90+3. dakikada Topalli’den geldi.
1962-1963 Sezonunda başlayan ve ilk şampiyonu Galatasaray olan Türkiye Kupası hakkında ilgi uyandıran istatistiksel bilgilerin aktarıldığı programda, ‘Kupa’nın en çok kazananı, en çok gol atanı ve en fazla şampiyon olan teknik direktörü gibi çeşitli notlar gündeme getirildi.