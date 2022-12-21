Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221221/fransanin-moskova-buyukelcisi-levy-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1064848981.html
Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Levy, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Levy, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna’nın, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki Rus Evi’nin Başkanı Sıtıy’a düzenlenen saldırıyla ilgili... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T21:17+0300
2022-12-21T21:17+0300
dünya
orta afrika
rusya
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1e/1055985730_0:124:3198:1923_1920x0_80_0_0_cc4977fac202516564ec30c2bf4077c7.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “21 Aralık Çarşamba günü, Fransa’nın Rusya Büyükelçisi Pierre Levy, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Kendisine, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 16 Aralık günü Bangui’deki Rus Evi’nin Genel Müdürü Dmitriy Sıtıy’a yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin sarf ettiği ifadelerle ilgili kararlı protesto bildirildi” ifadesine yer verildi.Fransız büyükelçisinin dikkati, Rusya’ya yönelik “propaganda” ve bazı Rus özel askeri yapıların Orta Afrika Cumhuriyeti’nde “sivillere yönelik şiddet” uyguladığı yönündeki suçlamaların kabul edilemez olduğuna çekildi. Saldırıda yaralanan Rusya vatandaşının hastanedeki tedavisi devam ederken bu tür yorumların yersiz olduğu kaydedildi.Fransa yönetimine, Orta Afrika Cumhuriyeti’ne yönelik “neo-sömürgeci yaklaşımdan” vazgeçme çağrısında bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Afrikalı partnerlere kiminle dost olmayı ve işbirliği yapması gerektiğini dayatmaya ve Rusya karşıtı histeriyi körüklemeye çalıştığını belirtti.Daha önce Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rus Evi Genel Müdürü Sıtıy’ın çalışma odasında yapılan fotoğraf için “propaganda” nitelendirmesinde bulunmuştu. Fotoğrafta, “tüm Fransızlar” adına yazılan ve Ruslara Afrika’dan defolma çağrısını içeren bir mektup görünüyor.
orta afrika
rusya
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1e/1055985730_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_ac902194c4eb96562ec5bb7b38db36f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
orta afrika, rusya, fransa
orta afrika, rusya, fransa

Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Levy, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

21:17 21.12.2022
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna’nın, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki Rus Evi’nin Başkanı Sıtıy’a düzenlenen saldırıyla ilgili ifadeleri nedeniyle Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Levy’nin bakanlığa çağrıldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “21 Aralık Çarşamba günü, Fransa’nın Rusya Büyükelçisi Pierre Levy, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Kendisine, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 16 Aralık günü Bangui’deki Rus Evi’nin Genel Müdürü Dmitriy Sıtıy’a yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin sarf ettiği ifadelerle ilgili kararlı protesto bildirildi” ifadesine yer verildi.
Fransız büyükelçisinin dikkati, Rusya’ya yönelik “propaganda” ve bazı Rus özel askeri yapıların Orta Afrika Cumhuriyeti’nde “sivillere yönelik şiddet” uyguladığı yönündeki suçlamaların kabul edilemez olduğuna çekildi. Saldırıda yaralanan Rusya vatandaşının hastanedeki tedavisi devam ederken bu tür yorumların yersiz olduğu kaydedildi.
Fransa yönetimine, Orta Afrika Cumhuriyeti’ne yönelik “neo-sömürgeci yaklaşımdan” vazgeçme çağrısında bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Afrikalı partnerlere kiminle dost olmayı ve işbirliği yapması gerektiğini dayatmaya ve Rusya karşıtı histeriyi körüklemeye çalıştığını belirtti.
Daha önce Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rus Evi Genel Müdürü Sıtıy’ın çalışma odasında yapılan fotoğraf için “propaganda” nitelendirmesinde bulunmuştu. Fotoğrafta, “tüm Fransızlar” adına yazılan ve Ruslara Afrika’dan defolma çağrısını içeren bir mektup görünüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала