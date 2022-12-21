https://sputniknews.com.tr/20221221/fransanin-moskova-buyukelcisi-levy-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1064848981.html

Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Levy, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Fransa’nın Moskova Büyükelçisi Levy, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna’nın, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki Rus Evi’nin Başkanı Sıtıy’a düzenlenen saldırıyla ilgili... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T21:17+0300

2022-12-21T21:17+0300

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fransa

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “21 Aralık Çarşamba günü, Fransa’nın Rusya Büyükelçisi Pierre Levy, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Kendisine, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 16 Aralık günü Bangui’deki Rus Evi’nin Genel Müdürü Dmitriy Sıtıy’a yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin sarf ettiği ifadelerle ilgili kararlı protesto bildirildi” ifadesine yer verildi.Fransız büyükelçisinin dikkati, Rusya’ya yönelik “propaganda” ve bazı Rus özel askeri yapıların Orta Afrika Cumhuriyeti’nde “sivillere yönelik şiddet” uyguladığı yönündeki suçlamaların kabul edilemez olduğuna çekildi. Saldırıda yaralanan Rusya vatandaşının hastanedeki tedavisi devam ederken bu tür yorumların yersiz olduğu kaydedildi.Fransa yönetimine, Orta Afrika Cumhuriyeti’ne yönelik “neo-sömürgeci yaklaşımdan” vazgeçme çağrısında bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Afrikalı partnerlere kiminle dost olmayı ve işbirliği yapması gerektiğini dayatmaya ve Rusya karşıtı histeriyi körüklemeye çalıştığını belirtti.Daha önce Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rus Evi Genel Müdürü Sıtıy’ın çalışma odasında yapılan fotoğraf için “propaganda” nitelendirmesinde bulunmuştu. Fotoğrafta, “tüm Fransızlar” adına yazılan ve Ruslara Afrika’dan defolma çağrısını içeren bir mektup görünüyor.

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