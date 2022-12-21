https://sputniknews.com.tr/20221221/film-gosterimi-spor-musabakalari-at-yarislari-ve-konserlerde-alinan-eglence-vergisi-sifirlandi-1064815535.html

Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi sıfırlandı

Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi sıfırlandı

Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi oranı yüzde 0 olarak belirlendi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

resmi gazete

film

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi oranı yüzde 0 olarak belirlendi. Kararda şöyle denildi:"2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21’inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96’ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince karar verildi. Karar 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girer."

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