https://sputniknews.com.tr/20221221/fas-krali-dunya-kupasindaki-basarisindan-dolayi-milli-takim-oyuncularina-kraliyet-nisani-verdi-1064816470.html
Fas Kralı Dünya Kupası'ndaki başarısından dolayı milli takım oyuncularına kraliyet nişanı verdi
Fas Kralı Dünya Kupası'ndaki başarısından dolayı milli takım oyuncularına kraliyet nişanı verdi
Fas Kralı 6. Muhammed, Fas milli takım oyuncularına Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performanstan dolayı kraliyet nişanı... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T01:49+0300
2022-12-21T01:49+0300
2022-12-21T01:51+0300
fas
dünya
2022 dünya kupası
kraliyet nişanı
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Fas haber ajansında yer alan habere göre, Kral 6. Muhammed milli takım oyuncularını başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlediği resepsiyonda ağırladı.Fas Kralı'nın tüm milli takım ekibine kraliyet nişanı verilmesini kararlaştırdığı belirtildi.Tarihinde ilk kez yarı final oynayarak FIFA Dünya Kupası'nda 4. olan Fas Milli Takımı, ülkede coşkuyla karşılanmıştı.Başkent Rabat'ta milli forma giyerek Fas bayrağını taşıyan binlerce kişi, 5. Muhammed Caddesi ve 2. Hasan Caddesi'nde Katar'dan dönen Fas Milli Takımı ekibine tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunmuştu.
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fas, 2022 dünya kupası, kraliyet nişanı
fas, 2022 dünya kupası, kraliyet nişanı
Fas Kralı Dünya Kupası'ndaki başarısından dolayı milli takım oyuncularına kraliyet nişanı verdi
01:49 21.12.2022 (güncellendi: 01:51 21.12.2022) Abone ol
Fas Kralı 6. Muhammed, Fas milli takım oyuncularına Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performanstan dolayı kraliyet nişanı verdi.
Fas haber ajansında yer alan habere göre, Kral 6. Muhammed milli takım oyuncularını başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlediği resepsiyonda ağırladı.
Fas Kralı'nın tüm milli takım ekibine kraliyet nişanı verilmesini kararlaştırdığı belirtildi.
Tarihinde ilk kez yarı final oynayarak FIFA Dünya Kupası'nda 4. olan Fas Milli Takımı, ülkede coşkuyla karşılanmıştı.
Başkent Rabat'ta milli forma giyerek Fas bayrağını taşıyan binlerce kişi, 5. Muhammed Caddesi ve 2. Hasan Caddesi'nde Katar'dan dönen Fas Milli Takımı ekibine tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunmuştu.