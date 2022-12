https://sputniknews.com.tr/20221221/esnafa-iskence-yaparak-harac-toplayan-ceteye-bir-operasyon-daha-hanimaga-tutuklandi-1064821578.html

Esnafa işkence yaparak haraç toplayan çeteye bir operasyon daha: 'Hanımağa' tutuklandı

Esnafa işkence yaparak haraç toplayan çeteye bir operasyon daha: 'Hanımağa' tutuklandı

Balıkesir'de 10 dönümlük arazi üzerindeki çiftlikte esnafa işkence yaparak haraç toplayan çete ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin 'hanımağası'... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T09:54+0300

2022-12-21T09:54+0300

2022-12-21T09:54+0300

türkiye

türkiye

balıkesir

tutuklama

çete

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102504/07/1025040709_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_43679f5309f4c4083d41a437d2b16cac.jpg

Balıkesir'de birçok farklı yöntem kullanarak esnaftan haraç toplayan çetenin üyesi Rabia Dilruba C. yakalandı.Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; Ejder Salih lakaplı Mehmet Salih T., 18 yaşındaki G.A. isimli genç kıza "polis muhbiri" diyerek tecavüz edip parmaklarını kesti. Mehmet Salih T. ile 7 adamı düzenlenen ilk operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı. Polis aranan 4 firari ismi yakalamak için çeteye yönelik operasyonlarına devam etti.İşkenceye o da katılmışSon olarak çetenin 'hanımağası' olduğu ileri sürülen Rabia Dilruba C., polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı.Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirlenen Rabia Dilruba C.'nin, G.A.'ya baltayla, firari şüpheli M.B.'nin hortumla işkence yaptığı, Mehmet Salih T.'nin ise fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi.Rabia Dilruba C. ile birlikte yakalanan F.E. kaçmak için 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayınca beli kırıldı. Adliyeye sevk edilen Rabia Dilruba C. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20221028/istanbulda-yasa-disi-bahis-operasyonu-cete-lideri-tosuncuk-lakapli-aydinin-enistesi-cikti-1062795925.html

türkiye

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, balıkesir, tutuklama, çete, gözaltı