https://sputniknews.com.tr/20221221/esnafa-iskence-yaparak-harac-toplayan-ceteye-bir-operasyon-daha-hanimaga-tutuklandi-1064821578.html
Esnafa işkence yaparak haraç toplayan çeteye bir operasyon daha: 'Hanımağa' tutuklandı
Esnafa işkence yaparak haraç toplayan çeteye bir operasyon daha: 'Hanımağa' tutuklandı
Balıkesir'de 10 dönümlük arazi üzerindeki çiftlikte esnafa işkence yaparak haraç toplayan çete ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin 'hanımağası'... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T09:54+0300
2022-12-21T09:54+0300
2022-12-21T09:54+0300
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balıkesir
tutuklama
çete
gözaltı
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Balıkesir'de birçok farklı yöntem kullanarak esnaftan haraç toplayan çetenin üyesi Rabia Dilruba C. yakalandı.Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre; Ejder Salih lakaplı Mehmet Salih T., 18 yaşındaki G.A. isimli genç kıza "polis muhbiri" diyerek tecavüz edip parmaklarını kesti. Mehmet Salih T. ile 7 adamı düzenlenen ilk operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı. Polis aranan 4 firari ismi yakalamak için çeteye yönelik operasyonlarına devam etti.İşkenceye o da katılmışSon olarak çetenin 'hanımağası' olduğu ileri sürülen Rabia Dilruba C., polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı.Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirlenen Rabia Dilruba C.'nin, G.A.'ya baltayla, firari şüpheli M.B.'nin hortumla işkence yaptığı, Mehmet Salih T.'nin ise fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi.Rabia Dilruba C. ile birlikte yakalanan F.E. kaçmak için 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayınca beli kırıldı. Adliyeye sevk edilen Rabia Dilruba C. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221028/istanbulda-yasa-disi-bahis-operasyonu-cete-lideri-tosuncuk-lakapli-aydinin-enistesi-cikti-1062795925.html
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türkiye, balıkesir, tutuklama, çete, gözaltı
türkiye, balıkesir, tutuklama, çete, gözaltı
Esnafa işkence yaparak haraç toplayan çeteye bir operasyon daha: 'Hanımağa' tutuklandı
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Balıkesir'de 10 dönümlük arazi üzerindeki çiftlikte esnafa işkence yaparak haraç toplayan çete ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin 'hanımağası' olduğu belirtilen Rabia Dilruba C. polis baskınıyla yakalandı. Rabia Dilruba C.'nin çiftlikteki işkencelere katıldığı kaydedildi.
Balıkesir'de birçok farklı yöntem kullanarak esnaftan haraç toplayan çetenin üyesi Rabia Dilruba C. yakalandı.
Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan'ın haberine
göre; Ejder Salih lakaplı Mehmet Salih T.,
18 yaşındaki G.A. isimli genç kıza "polis muhbiri
" diyerek tecavüz
edip parmaklarını
kesti. Mehmet Salih T. ile 7 adamı düzenlenen ilk operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı
. Polis aranan 4 firari ismi yakalamak için çeteye
yönelik operasyonlarına
devam etti.
İşkenceye o da katılmış
Son olarak çetenin 'hanımağası' olduğu ileri sürülen Rabia Dilruba C., polisin düzenlediği baskın sonucu saklandığı evde yakalandı.
Mehmet Salih T. gibi ejderha dövmesi yaptırdığı belirlenen Rabia Dilruba C.'nin, G.A.'ya baltayla, firari şüpheli M.B.'nin hortumla işkence yaptığı, Mehmet Salih T.'nin ise fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi.
Rabia Dilruba C. ile birlikte yakalanan F.E. kaçmak için 4'üncü kattaki evin balkonundan atlayınca beli kırıldı. Adliyeye sevk edilen Rabia Dilruba C. de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.