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https://sputniknews.com.tr/20221221/erdogandan-asgari-ucret-mesaji-bakanimla-bugun-gorusup-hal-yoluna-koyacagiz-1064828248.html
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız'
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında asgari ücret konusunda yeniden konuştu. Erdoğan "Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız" dedi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
tbmm
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız. Herkesin her söylediği ile adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221221/bakan-bilgin-asgari-ucret-gorusmelerimiz-devam-ediyor-maalesef-dun-sonuclanamadi-1064824887.html
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recep tayyip erdoğan, tbmm, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, vedat bilgin
recep tayyip erdoğan, tbmm, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, vedat bilgin

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız'

13:15 21.12.2022 (güncellendi: 13:23 21.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında asgari ücret konusunda yeniden konuştu. Erdoğan "Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız. Herkesin her söylediği ile adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
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