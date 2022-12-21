https://sputniknews.com.tr/20221221/erdogandan-asgari-ucret-mesaji-bakanimla-bugun-gorusup-hal-yoluna-koyacagiz-1064828248.html

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız'

Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında asgari ücret konusunda yeniden konuştu. Erdoğan "Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız" dedi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T13:15+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

tbmm

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret

vedat bilgin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız. Herkesin her söylediği ile adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221221/bakan-bilgin-asgari-ucret-gorusmelerimiz-devam-ediyor-maalesef-dun-sonuclanamadi-1064824887.html

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recep tayyip erdoğan, tbmm, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, vedat bilgin