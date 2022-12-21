https://sputniknews.com.tr/20221221/erdogandan-asgari-ucret-mesaji-bakanimla-bugun-gorusup-hal-yoluna-koyacagiz-1064828248.html
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız'
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında asgari ücret konusunda yeniden konuştu. Erdoğan "Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız" dedi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T13:15+0300
2022-12-21T13:15+0300
2022-12-21T13:23+0300
politika
recep tayyip erdoğan
tbmm
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret
vedat bilgin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız. Herkesin her söylediği ile adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221221/bakan-bilgin-asgari-ucret-gorusmelerimiz-devam-ediyor-maalesef-dun-sonuclanamadi-1064824887.html
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recep tayyip erdoğan, tbmm, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, vedat bilgin
recep tayyip erdoğan, tbmm, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, vedat bilgin
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: 'Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız'
13:15 21.12.2022 (güncellendi: 13:23 21.12.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında asgari ücret konusunda yeniden konuştu. Erdoğan "Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanımla bugün görüşüp hal yoluna koyacağız. Herkesin her söylediği ile adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var" dedi.