https://sputniknews.com.tr/20221221/elon-musk-isi-ustlenecek-kadar-aptal-birini-bulur-bulmaz-twitter-ceolugundan-istifa-edecegim-1064819302.html
Elon Musk: İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim
Elon Musk: İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini belirtti. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T05:20+0300
2022-12-21T05:20+0300
2022-12-21T05:29+0300
dünya
elon musk
twitter
ceo
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Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, “yerine geçecek kadar aptal birini bulur bulmaz” Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edeceğini açıkladı.Twitter üzerinden açıklama yapan Musk, "İşi alacak kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Ardından sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim" dedi.Elon Musk, pazar günü Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.ABD basınında ise Elon Musk'ın aktif olarak yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair haberler çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221221/twitter-dosyalari-pentagonun-psikolojik-savas-hesaplarina-mavi-tik-1064818442.html
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elon musk, twitter , ceo
Elon Musk: İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim
05:20 21.12.2022 (güncellendi: 05:29 21.12.2022) Abone ol
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin yöneticiliğini üstlenecek kadar "aptal" birini bulur bulmaz Twitter CEO'luğu görevinden istifa edeceğini belirtti.
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, “yerine geçecek kadar aptal birini bulur bulmaz” Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Musk, "İşi alacak kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Ardından sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim" dedi.
Elon Musk, pazar günü Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.
Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.
ABD basınında ise Elon Musk'ın aktif olarak yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair haberler çıkmıştı.