https://sputniknews.com.tr/20221221/dso-cinde-son-aylarda-artan-kovid-19-vakalarini-endiseyle-karsiliyoruz-1064849097.html

DSÖ: Çin’de son aylarda artan Kovid-19 vakalarını endişeyle karşılıyoruz

DSÖ: Çin’de son aylarda artan Kovid-19 vakalarını endişeyle karşılıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’de son aylarda artan Kovid-19 vakalarını endişeyle karşıladıklarını söyledi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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çin

kolera salgını

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Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre merkezinde 2022’nin son basın toplantısında konuşan Genel Direktör Ghebreyesus, 3. yılını dolduran Kovid-19, dünya genelindeki maymun çiçeği (Mpox) ile Uganda'daki Ebola, birçok ülkede etkisini sürdüren kolera salgını, Pakistan'daki seller, Afrika'daki kuraklık ve seller ile sağlığı olumsuz etkileyen diğer konulara değindi.Gelecek için umutlu olmak açısından birçok sebeplerinin olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Kovid-19 salgınında bu yıl ciddi bir düşüş yaşandı. Küresel Mpox salgını azalıyor ve Uganda'da 3 haftayı aşkın süredir yeni bir Ebola vakasına rastlanmadı. Omicron dalgasının ilk zamanlarında, hızla artan vaka ve ölümlerle karşılaştığımız bir yıl öncesine göre çok daha iyi durumdayız. Ocak sonunda Kovid-19 vakalarının zirve seviyelere ulaşmasının ardından, haftalık açıklanan Kovid-19 kaynaklı ölümlerde yüzde 90 oranında düşüş yaşandı" ifadelerini kullandı.Kovid-19’a dair çok belirsizlik ve boşluk varHenüz “salgın sona erdi" demek için çok fazla belirsizlik ve boşluk olduğuna işaret eden Ghebreyesus, gözetim, test ve sıralamada yaşanan boşlukların, virüsün nasıl değiştiğini yeterince anlamadıkları manasına geldiğini söyledi.Ghebreyesus, "Aşılamadaki boşluklar, milyonlarca insanın, özellikle sağlık çalışanı ve yaşlıların, ciddi hastalık ve ölüm riski altında olduğu anlamına geliyor. Tedavideki boşluklar, insanların gereksiz yere ölmesine sebep oluyor. Sağlık sistemindeki boşluklar ise Kovid-19, grip ve diğer hastalıklardaki artışla baş edilememesine sebep oluyor" diye konuştu.Çin’de son aylarda yeniden artışa geçen Kovid-19 vakalarına ilişkin Ghebreyesus, “DSÖ olarak bu ciddi hastalığa dair artan vakalardan endişe duyuyoruz” dedi.Ghebreyesus, mevcut duruma dair kapsamlı bir değerlendirme yapılabilmesi için Çin hükümetine 'veri paylaşımında bulunma ve vakalara ilişkin araştırmaları sürdürme' çağrısını yineledi.DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 2022’de DSÖ’nün yeni salgınları önleyebilmek ve daha iyi mücadele edebilmek için önemli adımlar attığına dikkati çekerek, “Yeni bir Salgın Fonu oluşturduk. Bunun yanı sıra düşük gelirli ülkelerin mRNA teknolojili aşılar üretebilmesini sağlamak için Güney Afrika’da mRNA Teknoloji Transfer Merkezi inşa ettik” şeklinde konuştu.Bu yıl dünyanın Kovid-19’un yanı sıra çeşitli salgınlarla mücadele ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, maymun çiçeği (Mpox) virüsüne dair şunları söyledi:Uganda’da Ebola 11 Ocak’ta bitebilirUganda’da yeniden etkisini gösteren Ebola virüsünün de kontrol altına alındığını duyuran Ghebreyesus, “27 Kasım’dan bu yana yeni vaka görülmedi. Hiçbir vaka ortaya çıkmadığı takdirde 11 Ocak itibarıyla salgının bittiğini duyuracağız” ifadesini kullandı.Ghebreyesus, kolera salgınıyla mücadelenin 30 ülkede sürdüğünü kaydetti ve bu yıl salgının en çok etki gösterdiği, son 3 yılda hiçbir vakanın görülmediği Haiti’de kolera kaynaklı 310 can kaybı meydana geldiğini belirtti.Haiti’ye sağlık ekipmanı ve aşı yardımına devam edeceklerini vurgulayan Ghebreyesus, en son geçen hafta bölgeye 1,2 milyon doz ağız yoluyla alınan kolera aşısı yolladıkları bilgisini verdi.Ghebreyesus, DSÖ’nün verilerine göre 2022’de 16 ülkede sağlık tesislerine 1000’in üzerinde saldırı yapıldığını ve bu saldırılarda 220 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221221/cin-sadece-zaturre-ve-solunum-yetmezligine-bagli-olumleri-kovid-19dan-sayacak-1064816909.html

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