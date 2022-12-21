https://sputniknews.com.tr/20221221/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064820781.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 21 Aralık gününe 18.65 liradan, euro ise 19.78 liradan işlem görerek başladı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T09:12+0300

2022-12-21T09:12+0300

2022-12-21T09:12+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063560484_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_540e900e5c481524afc11158ab951a38.jpg

Dolar, 21 Aralık 2022 sabahında 18,65 lira bandında işlem görüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,6469 lira, satış fiyatı 18,6562 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL 19,7867 lira alış fiyatı, 19,8285 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1,0612'dan işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı 1814 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın 1088 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Çeyrek altın 1806 lira,Yarım altın 3612 lira,Cumhuriyet altını 7199 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221220/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064778192.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar