https://sputniknews.com.tr/20221221/cumhurbaskani-erdogan-afrika-ile-ekonomik-iliskilerimizi-adil-gelistirmenin-gayretinde-olacagiz-1064841938.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi adil geliştirmenin gayretinde olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi adil geliştirmenin gayretinde olacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T17:03+0300
2022-12-21T17:03+0300
2022-12-21T17:49+0300
politika
recep tayyip erdoğan
senegal
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi.Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'yi takdir ederek, Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının imzalanmasıyla küresel gıda krizinin önüne geçildiğini söylediErdoğan'ın açıklamaları şöyle:- Ekonomik ilişkilerimiz gelişimini sürdürüyor.- 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni hedef belirledik, dedik ki; en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım.- Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz.-Bugün Afrika'da 44 büyükelçiliğimiz hizmet veriyor.-FETÖ ile mücadele konusunu ele aldık."Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'nin açıklamalarının satır başları şöyle:"-İlişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.-Türk şirketleri birçok kişiyi istihdam ediyor.-Tahıl anlaşmasındaki katkılarınızı takdir ediyoruz.-G20'nin parçası olmamız için desteğinize teşekkür ederiz."
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recep tayyip erdoğan, senegal
recep tayyip erdoğan, senegal
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi adil geliştirmenin gayretinde olacağız
17:03 21.12.2022 (güncellendi: 17:49 21.12.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Türkiye'yi takdir ederek, Karadeniz'deki tahıl anlaşmasının imzalanmasıyla küresel gıda krizinin önüne geçildiğini söyledi
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Ekonomik ilişkilerimiz gelişimini sürdürüyor.
- 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni hedef belirledik, dedik ki; en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım.
- Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz.
-Bugün Afrika'da 44 büyükelçiliğimiz hizmet veriyor.
-FETÖ ile mücadele konusunu ele aldık."
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'nin açıklamalarının satır başları şöyle:
"-İlişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.
-Türk şirketleri birçok kişiyi istihdam ediyor.
-Tahıl anlaşmasındaki katkılarınızı takdir ediyoruz.
-G20'nin parçası olmamız için desteğinize teşekkür ederiz."