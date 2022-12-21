https://sputniknews.com.tr/20221221/cubbeli-ahmetten-sagopa-kajmer-aciklamasi-ozrumu-kabul-etmedi-1064837490.html
Cübbeli Ahmet'ten Sagopa Kajmer açıklaması: Özrümü kabul etmedi
Cübbeli Ahmet'ten Sagopa Kajmer açıklaması: Özrümü kabul etmedi
Cübbeli Ahmet, bir dönem sohbetlerine katılan rapçi Sagopa Kajmer ile aralarının neden açık olduğunu anlattı. Ünlü, "En son ziyaretime geldiğinde bazı... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T16:01+0300
2022-12-21T16:01+0300
2022-12-21T16:04+0300
sagopa kajmer
yaşam
cübbeli ahmet hoca
ahmet mahmut ünlü
özür dilemek
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Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, YouTube'daki kanalında gençlerden gelen soruları yanıtladı.Programda bir gencin, "Biz şarkılarını çok dinliyorduk bir ara. Hocamla da yakın arkadaşlardı evvelden. Fakat sonradan ne olduysa bilinçsizliğe doğru kaydığını söyledi. Sagopa Kajmer ile hocanın arasındaki diyalog neydi? Bu süreçte gidişatında bir bilgisi var mı? Hocam bu konu hakkında daha evvel de pek konuşmadı" şeklindeki sorusu Cübbeli Ahmet'e yöneltildi.‘12-13 senelik bir olay’Cübbeli Ahmet, bu soruya, "O kardeş geldi, gitti. Biz de ailecek evine de gittik geldik. Bayağı bir muhabbet hasıl oldu. Fakat sonra bizim de kabahatimiz şöyle olabilir; bir kere bizi görmeye geldi. O arada üst kattaydım ben. Aşağıdaki bazı arkadaşlar 'müsait değil' gibi bir şeyler mi demişler. Veyahut ben o arada çok büyük bir olaylar mı vardı, ciddi bir konu mu vardı, 'müsait değilim' gibi bir şey mi dedim o duydu, bilmiyorum. Aklımda böyle bir şey var, en azından 12-13 senelik iş. O da hassas bir yapıya sahip olabilir. Bir darılma durumu oldu" yanıtını verdi.‘Tamir etmek istedik ama yapamadık’Cübbeli konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20200118/sagopa-kajmer-klibi-yuzunden-ifadeye-cagirildi-1041131034.html
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sagopa kajmer, cübbeli ahmet hoca, ahmet mahmut ünlü, özür dilemek
sagopa kajmer, cübbeli ahmet hoca, ahmet mahmut ünlü, özür dilemek
Cübbeli Ahmet'ten Sagopa Kajmer açıklaması: Özrümü kabul etmedi
16:01 21.12.2022 (güncellendi: 16:04 21.12.2022) Abone ol
Cübbeli Ahmet, bir dönem sohbetlerine katılan rapçi Sagopa Kajmer ile aralarının neden açık olduğunu anlattı. Ünlü, "En son ziyaretime geldiğinde bazı arkadaşlar 'Müsait değil' gibi bir şeyler demişler. 12-13 senelik olay. Tamire kalktık ama tamir edemedik. Kabul etmedi" dedi.
Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, YouTube'daki kanalında gençlerden gelen soruları yanıtladı.
Programda bir gencin, "Biz şarkılarını çok dinliyorduk bir ara. Hocamla da yakın arkadaşlardı evvelden. Fakat sonradan ne olduysa bilinçsizliğe doğru kaydığını söyledi. Sagopa Kajmer ile hocanın arasındaki diyalog neydi? Bu süreçte gidişatında bir bilgisi var mı? Hocam bu konu hakkında daha evvel de pek konuşmadı" şeklindeki sorusu Cübbeli Ahmet'e yöneltildi.
‘12-13 senelik bir olay’
Cübbeli Ahmet, bu soruya, "O kardeş geldi, gitti. Biz de ailecek evine de gittik geldik. Bayağı bir muhabbet hasıl oldu. Fakat sonra bizim de kabahatimiz şöyle olabilir; bir kere bizi görmeye geldi. O arada üst kattaydım ben. Aşağıdaki bazı arkadaşlar 'müsait değil' gibi bir şeyler mi demişler. Veyahut ben o arada çok büyük bir olaylar mı vardı, ciddi bir konu mu vardı, 'müsait değilim' gibi bir şey mi dedim o duydu, bilmiyorum. Aklımda böyle bir şey var, en azından 12-13 senelik iş. O da hassas bir yapıya sahip olabilir. Bir darılma durumu oldu" yanıtını verdi.
‘Tamir etmek istedik ama yapamadık’
Cübbeli konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Biz onu sonra tamire kalktık ama tamir edemedik. O kabul etmedi özrümüzü. Böyle bir şey oldu. Ama biz onun aleyhine bir şey konuşmadık. Ama benim hakkımda, biz onunla arkadaşlık ettik, gittik geldik, 3-5-10 özel muhabbetimiz oldu, 'O bana iyi ahlaklı davranmadı' diye benim hakkımda bir şeyi varsa, şahsım adına ben özür de dilerim, hakkımı da helal ederim. Benim aleyhime konuştuysa da hakkımı helal ederim. Ben bunu gündem yapmadım ve yapmam."