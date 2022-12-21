https://sputniknews.com.tr/20221221/cop-kamyonunun-altinda-kaldi-sofore-selam-verdim-beni-aracin-altina-aldi-ve-surukledi-1064841118.html

Çöp kamyonunun altında kaldı: 'Şoföre selam verdim, beni aracın altına aldı ve sürükledi'

Çöp kamyonunun altında kaldı: 'Şoföre selam verdim, beni aracın altına aldı ve sürükledi'

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çöp kamyonunun altında giren 49 yaşındaki Tülay Öncül, kamyonun altından ufak sıyrıklarla çıktı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T16:54+0300

2022-12-21T16:54+0300

2022-12-21T17:23+0300

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Kaza, Ortakent Kemer Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah evinden çıkıp çalıştığı işyerine giden Tülay Öncül, belediyenin çöp toplama kamyonunun yanından geçti. Öncül, kamyondan 1-2 metre uzaklaştıktan sonra kamyon hareket edip kadını altına aldı. Kamyon sürücüsü, olayı gören çevredekilerin bağırması üzerine birkaç metre sonra durdu. Kamyon, daha sonra birkaç metre geri geldi. Çevredekilerin yardımına koştuğu Öncül, kamyonun altından çıkarıldı. Burnu bile kanamadan kamyonun altından çıkan Öncül, tedbir amaçlı gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı, vücudunun çeşitli yerlerinde hafif sıyrıklar ve birkaç kaburga çatlağıyla atlatan Öncül, 3 gün hastanede kaldı.'Beni alıp götürecekti'Kamyonun altından sağ çıktığını anlatan Öncül, “Sabah saat 08.00’da işe giderken oldu. Ben kamyonun yanından geçerken temizlik işleri görevlilerine selamımı da verdim. Birkaç metre sonra kamyon beni altına aldı. Süpermarkette çalışan Hasan Bey bağırmasaydı, kamyon beni alıp götürecekti. Bir de kamyonun altında ne olduğunu bilmeden geri geri geldi. Sürücüden şikayetçi oldum. Kaburgalarım çatladı. Yüzüm yara bere içinde. Kollarım yara. 15 gün rapor aldım. Hastanede 3 gün kaldım” dedi.Kaza sonrası yaralının yardımına koşan esnaflardan Yücel Yeğenoğlu, sesi duyup dışarı koştuklarını ifade ederek şunları dile getirdi:

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