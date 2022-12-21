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Çöp kamyonunun altında kaldı: 'Şoföre selam verdim, beni aracın altına aldı ve sürükledi'
Çöp kamyonunun altında kaldı: 'Şoföre selam verdim, beni aracın altına aldı ve sürükledi'
Muğla’nın Bodrum ilçesinde çöp kamyonunun altında giren 49 yaşındaki Tülay Öncül, kamyonun altından ufak sıyrıklarla çıktı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T16:54+0300
2022-12-21T16:54+0300
2022-12-21T17:23+0300
yaşam
türkiye
kamyon
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Kaza, Ortakent Kemer Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah evinden çıkıp çalıştığı işyerine giden Tülay Öncül, belediyenin çöp toplama kamyonunun yanından geçti. Öncül, kamyondan 1-2 metre uzaklaştıktan sonra kamyon hareket edip kadını altına aldı. Kamyon sürücüsü, olayı gören çevredekilerin bağırması üzerine birkaç metre sonra durdu. Kamyon, daha sonra birkaç metre geri geldi. Çevredekilerin yardımına koştuğu Öncül, kamyonun altından çıkarıldı. Burnu bile kanamadan kamyonun altından çıkan Öncül, tedbir amaçlı gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı, vücudunun çeşitli yerlerinde hafif sıyrıklar ve birkaç kaburga çatlağıyla atlatan Öncül, 3 gün hastanede kaldı.'Beni alıp götürecekti'Kamyonun altından sağ çıktığını anlatan Öncül, “Sabah saat 08.00’da işe giderken oldu. Ben kamyonun yanından geçerken temizlik işleri görevlilerine selamımı da verdim. Birkaç metre sonra kamyon beni altına aldı. Süpermarkette çalışan Hasan Bey bağırmasaydı, kamyon beni alıp götürecekti. Bir de kamyonun altında ne olduğunu bilmeden geri geri geldi. Sürücüden şikayetçi oldum. Kaburgalarım çatladı. Yüzüm yara bere içinde. Kollarım yara. 15 gün rapor aldım. Hastanede 3 gün kaldım” dedi.Kaza sonrası yaralının yardımına koşan esnaflardan Yücel Yeğenoğlu, sesi duyup dışarı koştuklarını ifade ederek şunları dile getirdi:
https://sputniknews.com.tr/20220613/ankarada-sel-istinat-duvarinin-altinda-kalan-otomobil-kagit-gibi-ezildi-1057330983.html
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türkiye, kamyon, ezilme
Çöp kamyonunun altında kaldı: 'Şoföre selam verdim, beni aracın altına aldı ve sürükledi'
16:54 21.12.2022 (güncellendi: 17:23 21.12.2022) Abone ol
Muğla’nın Bodrum ilçesinde çöp kamyonunun altında giren 49 yaşındaki Tülay Öncül, kamyonun altından ufak sıyrıklarla çıktı.
Kaza, Ortakent Kemer Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah evinden çıkıp çalıştığı işyerine giden Tülay Öncül, belediyenin çöp toplama kamyonunun yanından geçti. Öncül, kamyondan 1-2 metre uzaklaştıktan sonra kamyon hareket edip kadını altına aldı. Kamyon sürücüsü, olayı gören çevredekilerin bağırması üzerine birkaç metre sonra durdu. Kamyon, daha sonra birkaç metre geri geldi. Çevredekilerin yardımına koştuğu Öncül, kamyonun altından çıkarıldı. Burnu bile kanamadan kamyonun altından çıkan Öncül, tedbir amaçlı gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı, vücudunun çeşitli yerlerinde hafif sıyrıklar ve birkaç kaburga çatlağıyla atlatan Öncül, 3 gün hastanede kaldı.
'Beni alıp götürecekti'
Kamyonun altından sağ çıktığını anlatan Öncül, “Sabah saat 08.00’da işe giderken oldu. Ben kamyonun yanından geçerken temizlik işleri görevlilerine selamımı da verdim. Birkaç metre sonra kamyon beni altına aldı. Süpermarkette çalışan Hasan Bey bağırmasaydı, kamyon beni alıp götürecekti. Bir de kamyonun altında ne olduğunu bilmeden geri geri geldi. Sürücüden şikayetçi oldum. Kaburgalarım çatladı. Yüzüm yara bere içinde. Kollarım yara. 15 gün rapor aldım. Hastanede 3 gün kaldım” dedi.
Kaza sonrası yaralının yardımına koşan esnaflardan Yücel Yeğenoğlu, sesi duyup dışarı koştuklarını ifade ederek şunları dile getirdi:
“Sabah saatleriydi, ben de fırında çalışıyordum. Sesi duyunca dışarı koştuk. Baktım ki daha önce bizimle 10 yıl çalışan Tülay ablamızmış. Hemen ambulansı çağırdık. Güvenlik kamerasına baktığımızda Tülay ablamızın büyük bir kaza atlattığını gördük. Büyük bir kaza atlatmış. Allah beterinden korumuş.”