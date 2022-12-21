https://sputniknews.com.tr/20221221/cameron-bilimsel-arastirmayla-jack-kapiya-sigamaz-miydi-tartismasinin-kalbine-kazik-saplayacagim-1064826399.html
Cameron: Bilimsel araştırmayla 'Jack kapıya sığamaz mıydı' tartışmasının kalbine kazık saplayacağım
Cameron: Bilimsel araştırmayla 'Jack kapıya sığamaz mıydı' tartışmasının kalbine kazık saplayacağım
25 yıldır süregiden 'Jack, Rose ile birlikte kapıya sığamaz mıydı' tartışmasından yorgun düşen Titanic filminin yönetmeni, 'tüm bu meseleyi gömmek ve ebediyen... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T12:59+0300
2022-12-21T12:59+0300
2022-12-21T12:59+0300
kate winslet
leonardo dicaprio
james cameron
titanic
film
kapı
bilimsel araştırma
yaşam
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Dünya çapında en çok izlenen filmlerin başında gelen 'Titanic'in 1997'de gösterime girmesinden beri hayranları Jack'in Rose'u ölmekten kurtaran kapıya sığıp sığamayacağını tartışırken, yönetmen James Cameron tartışmaya bilimsel kanıtlarla nokta koyma çabasında. Cameron, konuyla ilgili bir araştırma yaptırdığını ve filmin yeniden düzenlenmiş halinin şubatta gösterime girmesiyle eşzamanlı olarak bunun yayımlanacağını söyledi. 'Avatar: Way of Water' isimli son filminin tanıtım etkinliklerinde konuşan Cameron, 'tüm bu meseleyi gömmek ve ebediyen kalbine kazık saplamak için' bilimsel bir çalışma yaptırdığını duyurdu."O zamandan beri bir hipotermi uzmanı salı yeniden yaparak kapsamlı bir adli tıp analizinde bulundu" diyen Cameron, Titanic'in yeniden düzenlenmiş versiyonu Sevgililer Günü'nde sinemalarda boy gösterdiğinde araştırmayla ilgili National Geographic kanalında özel yayın yapılacağını belirtti. Ünlü yönetmen, şöyle konuştu:"Kate [Winslet] ve Leo [DiCaprio] ile aynı vücut kütlesine sahip iki dublörün her yerine ve içlerine sensörler yerleştirdik ve onları buzlu suya koyduk ve çeşitli yöntemlerle hayatta kalıp kalamayacaklarını test ettik.""Şu yanıtı elde ettik: İkisinin de hayatta kalması mümkün değildi. Sadece biri hayatta kalabilirdi."Cameron, yıllardır yaptığı açıklamalarda vurguladığı gibi "Jack'in ölmesi gerekiyordu. Romeo ve Juliet gibi. Bu, aşk, fedakarlık ve fanilik hakkında bir film. Aşk, fedakarlıkla ölçülür" diye ısrar ederek ekledi:"Belki 25 yıl sonra artık bununla uğraşmak zorunda kalmayacağım.”Daha önce Jack'in kapıya sığabileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, DiCaprio, yorum yapmayacağını söylemiş, Winslet ise iki kişilik yer olabileceğini düşündüğünü itiraf etmişti. Ancak o da geçen hafta bir podcast yayınında "Asıl mesele iki kişinin sığıp sığamayacağı değil, iki kişi üstüne çıktığında kapının yüzüp yüzemeyeceği" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20160203/titanic-rose-winslet-kate-leonardo-dicaprio-1020617203.html
https://sputniknews.com.tr/20171127/Cameron-Titanic-olmesi-gerekiyordu-oldu-1031170485.html
https://sputniknews.com.tr/20190718/dicaprioya-roportajda-titanic-sorgusu-sence-de-o-kapinin-uzerine-sen-de-sigmaz-miydin-1039697702.html
https://sputniknews.com.tr/20200106/brad-pittten-dicaprioya-titanic-gondermesi-tahtayi-paylasirdim-1040972283.html
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kate winslet, leonardo dicaprio, james cameron, titanic, film, kapı, bilimsel araştırma
kate winslet, leonardo dicaprio, james cameron, titanic, film, kapı, bilimsel araştırma
Cameron: Bilimsel araştırmayla 'Jack kapıya sığamaz mıydı' tartışmasının kalbine kazık saplayacağım
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25 yıldır süregiden 'Jack, Rose ile birlikte kapıya sığamaz mıydı' tartışmasından yorgun düşen Titanic filminin yönetmeni, 'tüm bu meseleyi gömmek ve ebediyen kalbine kazık saplamak için' bilimsel bir çalışma yaptırdığını duyurdu.
Dünya çapında en çok izlenen filmlerin başında gelen 'Titanic'in 1997'de gösterime girmesinden beri hayranları Jack'in Rose'u ölmekten kurtaran kapıya sığıp sığamayacağını tartışırken, yönetmen James Cameron tartışmaya bilimsel kanıtlarla nokta koyma çabasında. Cameron, konuyla ilgili bir araştırma yaptırdığını ve filmin yeniden düzenlenmiş halinin şubatta gösterime girmesiyle eşzamanlı olarak bunun yayımlanacağını söyledi.
'Avatar: Way of Water' isimli son filminin tanıtım etkinliklerinde konuşan Cameron, 'tüm bu meseleyi gömmek ve ebediyen kalbine kazık saplamak için' bilimsel bir çalışma yaptırdığını duyurdu.
"O zamandan beri bir hipotermi uzmanı salı yeniden yaparak kapsamlı bir adli tıp analizinde bulundu" diyen Cameron, Titanic'in yeniden düzenlenmiş versiyonu Sevgililer Günü'nde sinemalarda boy gösterdiğinde araştırmayla ilgili National Geographic kanalında özel yayın yapılacağını belirtti.
Ünlü yönetmen, şöyle konuştu:
"Kate [Winslet] ve Leo [DiCaprio] ile aynı vücut kütlesine sahip iki dublörün her yerine ve içlerine sensörler yerleştirdik ve onları buzlu suya koyduk ve çeşitli yöntemlerle hayatta kalıp kalamayacaklarını test ettik."
"Şu yanıtı elde ettik: İkisinin de hayatta kalması mümkün değildi. Sadece biri hayatta kalabilirdi."
Cameron, yıllardır yaptığı açıklamalarda vurguladığı gibi "Jack'in ölmesi gerekiyordu. Romeo ve Juliet gibi. Bu, aşk, fedakarlık ve fanilik hakkında bir film. Aşk, fedakarlıkla ölçülür" diye ısrar ederek ekledi:
"Belki 25 yıl sonra artık bununla uğraşmak zorunda kalmayacağım.”
Daha önce Jack'in kapıya sığabileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, DiCaprio, yorum yapmayacağını söylemiş, Winslet ise iki kişilik yer olabileceğini düşündüğünü itiraf etmişti. Ancak o da geçen hafta bir podcast yayınında "Asıl mesele iki kişinin sığıp sığamayacağı değil, iki kişi üstüne çıktığında kapının yüzüp yüzemeyeceği" dedi.