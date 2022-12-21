https://sputniknews.com.tr/20221221/bim-marketin-kurucusu-cuneyd-zapsu--ben-ise-alacak-adam-bulamiyorum-1064834976.html

BİM marketin kurucusu Cuneyd Zapsu : Ben işe alacak adam bulamıyorum

BİM marketin kurucusu Cuneyd Zapsu : Ben işe alacak adam bulamıyorum

İş insanı ve BİM marketin kurucusu Cuneyd Zapsu katıldığı bir programda çalışacak insan bulamadığını belirterek, "Gençler alınacaklar belki ama ben işe alacak... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

bim

market

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BİM marketi kurucusu Cuneyd Zapsu, 'Dijital Gaste' isimli siteye röportaj verdi.Zapsu röportajın bir kısmında, “Herkes işsizlikten şikâyet ediyor. Ben adam almak istediğimde adam bulamıyorum diye konuştu. Gençlerimiz hem ilgilenmiyor hem okumak istemiyor. Her şeyi istiyorlar. Doğru dürüst çalışan bulmak çok zor artık” ifadelerini kullandı.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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