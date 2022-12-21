https://sputniknews.com.tr/20221221/bim-marketin-kurucusu-cuneyd-zapsu--ben-ise-alacak-adam-bulamiyorum-1064834976.html
BİM marketin kurucusu Cuneyd Zapsu : Ben işe alacak adam bulamıyorum
BİM marketin kurucusu Cuneyd Zapsu : Ben işe alacak adam bulamıyorum
İş insanı ve BİM marketin kurucusu Cuneyd Zapsu katıldığı bir programda çalışacak insan bulamadığını belirterek, "Gençler alınacaklar belki ama ben işe alacak... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T15:25+0300
2022-12-21T15:25+0300
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yaşam
bim
market
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BİM marketi kurucusu Cuneyd Zapsu, 'Dijital Gaste' isimli siteye röportaj verdi.Zapsu röportajın bir kısmında, “Herkes işsizlikten şikâyet ediyor. Ben adam almak istediğimde adam bulamıyorum diye konuştu. Gençlerimiz hem ilgilenmiyor hem okumak istemiyor. Her şeyi istiyorlar. Doğru dürüst çalışan bulmak çok zor artık” ifadelerini kullandı.
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BİM marketin kurucusu Cuneyd Zapsu : Ben işe alacak adam bulamıyorum
15:25 21.12.2022 (güncellendi: 15:31 21.12.2022) Abone ol
İş insanı ve BİM marketin kurucusu Cuneyd Zapsu katıldığı bir programda çalışacak insan bulamadığını belirterek, "Gençler alınacaklar belki ama ben işe alacak adam bulamıyorum" dedi.
BİM marketi kurucusu Cuneyd Zapsu, 'Dijital Gaste' isimli siteye röportaj verdi.
Zapsu röportajın bir kısmında, “Herkes işsizlikten şikâyet ediyor. Ben adam almak istediğimde adam bulamıyorum diye konuştu. Gençlerimiz hem ilgilenmiyor hem okumak istemiyor. Her şeyi istiyorlar. Doğru dürüst çalışan bulmak çok zor artık” ifadelerini kullandı.