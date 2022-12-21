Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221221/bim-marketin-kurucusu-cuneyd-zapsu--ben-ise-alacak-adam-bulamiyorum-1064834976.html
BİM marketin kurucusu Cuneyd Zapsu : Ben işe alacak adam bulamıyorum
BİM marketin kurucusu Cuneyd Zapsu : Ben işe alacak adam bulamıyorum
İş insanı ve BİM marketin kurucusu Cuneyd Zapsu katıldığı bir programda çalışacak insan bulamadığını belirterek, "Gençler alınacaklar belki ama ben işe alacak... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T15:25+0300
2022-12-21T15:31+0300
yaşam
bim
market
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064835791_43:0:1158:627_1920x0_80_0_0_eefc1059ea4a609a0375888666d47e37.jpg
BİM marketi kurucusu Cuneyd Zapsu, 'Dijital Gaste' isimli siteye röportaj verdi.Zapsu röportajın bir kısmında, “Herkes işsizlikten şikâyet ediyor. Ben adam almak istediğimde adam bulamıyorum diye konuştu. Gençlerimiz hem ilgilenmiyor hem okumak istemiyor. Her şeyi istiyorlar. Doğru dürüst çalışan bulmak çok zor artık” ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064835791_182:0:1018:627_1920x0_80_0_0_29616560cbc9c86e76aa2f400ab73dfa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bim, market
bim, market

BİM marketin kurucusu Cuneyd Zapsu : Ben işe alacak adam bulamıyorum

15:25 21.12.2022 (güncellendi: 15:31 21.12.2022)
© FotoğrafCüneyd Zapsu
Cüneyd Zapsu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
İş insanı ve BİM marketin kurucusu Cuneyd Zapsu katıldığı bir programda çalışacak insan bulamadığını belirterek, "Gençler alınacaklar belki ama ben işe alacak adam bulamıyorum" dedi.
BİM marketi kurucusu Cuneyd Zapsu, 'Dijital Gaste' isimli siteye röportaj verdi.
Zapsu röportajın bir kısmında, “Herkes işsizlikten şikâyet ediyor. Ben adam almak istediğimde adam bulamıyorum diye konuştu. Gençlerimiz hem ilgilenmiyor hem okumak istemiyor. Her şeyi istiyorlar. Doğru dürüst çalışan bulmak çok zor artık” ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала