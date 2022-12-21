https://sputniknews.com.tr/20221221/bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-sener-4-5-farkli-tipte-virusle-mucadele-ediyoruz-1064823100.html

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: 4-5 farklı tipte virüsle mücadele ediyoruz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: 4-5 farklı tipte virüsle mücadele ediyoruz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs nedeniyle 2 yıldır solunum yolu enfeksiyonlarının daha az görüldüğünü belirterek, gribin kış uykusundan... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T10:32+0300

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, kış aylarının gelmesiyle son dönemde yaşanan gribal enfeksiyonları değerlendirdi. Prof. Dr. Alper Şener, vatandaşların ve çocukların gribal enfeksiyonlardan korunması için yapılması gerekenleri anlattı.'Grip tek başına değil, el ele vermiş pozisyonda'Solunum yolu enfeksiyonlarının her yıl kış aylarında belli bir oranda artış gösterdiğine dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, “Kış ayları olarak kastettiğiniz Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır. Yaklaşık 2 yıldır covid-19 nedeniyle özellikle solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarını daha az görmemiz hatta gribi hemen hemen hiç görmememiz nedeniyle, grip aslında kış uykusundan uyandı gibi görünüyor. Kış uykusundan uyanarak, bu kış sezonun da yaygın olarak sahada hem çocukların, hem erişkinlerde solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olmaya başladı. Şuanda grip tek başına değil, el ele vermiş pozisyonda, gribin içerisinde alt gruplar var. Domuz gribi, mevsimsel grip gibi beraberinde parainfluenza var gribin bir değişik türü. RSV var, özellikle solunum yolunda çocuklarda hastaneye yatışa sebep olabiliyor. Solunum sıkıntısına sebep olabiliyor. Erişkinlerde de daha baskın olarak sahada gördüğümüz nezle var. Bu viral enfeksiyonların hepsi bir arada iki yıldır görmediğimiz için yeniden gündeme geldi. Bağışıklık sistemimiz bunları yeniden hatırlamaya başladı” dedi.Gribal enfeksiyonların çocuklarda ekstra neden önem arz ettiğinden de bahseden Prof. Dr. Alper Şener, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221221/cin-sadece-zaturre-ve-solunum-yetmezligine-bagli-olumleri-kovid-19dan-sayacak-1064816909.html

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koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, virüs, bulaşıcı, bulaşıcı hastalık