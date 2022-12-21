https://sputniknews.com.tr/20221221/bakan-varanktan-chpye-teknolojide-neler-oldugunu-gormek-icin-new-yorka-gitmeye-gerek-yok--1064845285.html

Bakan Varank'tan CHP'ye: Teknolojide neler olduğunu görmek için New York'a gitmeye gerek yok

Bakan Varank'tan CHP'ye: Teknolojide neler olduğunu görmek için New York'a gitmeye gerek yok

Bakan Varank, "En çok yatırım alan zirvedeki ilk 10 ülke arasında yerimizi aldık. Amerika'yla zoom bağlantısı yapmayı dünyanın en büyük teknolojisi sanırsanız... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T18:59+0300

2022-12-21T18:59+0300

2022-12-21T18:59+0300

mustafa varank

politika

new york

cumhuriyet halk partisi (chp)

selçuk bayraktar

kemal kılıçdaroğlu

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Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisini ve stratejinin önemli hedeflerinden biri olan Türk unicornların sayısını artırmak için hayata geçirilen Turcorn 100 Programı İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen programla tanıtıldı. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.Programın detayları Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Çoştu ve Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Damla Turan'ın sunumuyla anlatıldı. Sunumun ardından sektörde uzun süredir yer edinmiş girişimciler ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da konuşma yaptı.‘En çok yatırım alan zirvedeki 10 ülke arasında yerimizi aldık’Programda konuşan Mustafa Varank, şunları kaydetti:Bakan Varank, konuşmasında temel amaçlarının örnek bir girişimcilik ekosistemi oluşturmak olduğunu vurguladı.‘Ekosistem oluşturalım, Türk şirketleri dünyada vitrine çıkabilsinler ‘Önemli olanın tecrübe olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Turcorn 100 Programı'nın en önemli ayaklarından bir tanesi ulusal yol göstericiler. Burada tecrübeli arkadaşlarımız, yeni unicornlar için tecrübelerini ortaya koyacaklar. Bu çalışmada tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Yeter ki Türkiye'de ekosistem oluşturalım. Türk şirketleri dünyada vitrine çıkabilsinler, Türkiye'yi toptan kalkındıralım. İnsanlığa faydamız olsun diye yola çıktılar. Bu işleri yapmak vizyon gerektiriyor. Trendleri takip etmezseniz, dünya nereye gidiyor bunların peşinden koşmazsanız girişimcilikte de teknolojide de başarılı olma şansınız yoktur. Dünyadaki teknoloji girişimciliğine baktığınızda özel sektörün bunun sürükleyicisi olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'de geleneksel iş dünyası bu alanlara yeterince ehemmiyet vermediği için kamu tarafı olarak sürükleyici olmaya çalışıyoruz. 2019 yılında 2023 yılına kadar Türkiye'de en az 10 unicorn çıkacak dediğimizde bizimle dalga geçtiler. Bugün geldiğimiz noktada bu sayıları yakalayabildiğimizi görüyoruz. Biz kamu olarak elimizi taşın altına koyduk. Özel sektörün de bu işlerin öneminin farkına varması lazım" ifadelerini kullandı.‘Amerika'yla zoom bağlantısı yapmayı dünyanın en büyük teknolojisi sanırsanız...’Varank, siyasi vizyonun da önemine değindi:"Biz bugün elde ettiğimiz başarıları, Avrupa'da atılan manşetleri Türkiye teknolojide Avrupa'nın nasıl yıldızı oldu manşetini nasıl attırdık. Siyasi iradeyle bu işlerin arkasında durarak. Amerika'yla zoom bağlantısı yapmayı dünyanın en büyük teknolojisi sanırsanız emin olun girişimcilik alanında sadece nal toplarsınız. Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde sadece 2 teknopark vardı. Ar-Ge ve tasarım merkezi diye bir şey yoktu. Teknolojide neler oluyor, görmek için New York'a, Londra'ya gitmeye gerek yok. Biz insanımızın, gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz. Onların ne olduğunun farkındayız. Bunlara yatırımlar yaptık. İnsan çok önemli. Gençlerimiz çok önemli. Biz gençlerimizin hayata başlarken akıllarına ilk gelecek için girişimcilik olmasını istiyoruz. Onlara vizyon, ufuk ortaya koyuyoruz. Biz bunu yaparken muhalefet ne yapıyor? Türkiye'de işsizliği bitirmenin formülü olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu proje ne biliyor musunuz? Muhtarların yanına birer sekreter atamak. Ben gençlerle bir araya geliyorum. Biz gözümüzü açtık AK Parti'yi gördük, Recep Tayyip Erdoğan'ı gördük diyor. 2002'de ne vardı, 2022'de ne vardı bizim için bir şey ifade etmiyor diyor. Haklısınız, bu iki kıyası sizin yapmanız mümkün değil ama siz de vizyon kıyası yapabilirsiniz. Kim milli uzay programını ortaya koyup gençlerin uzay alanında çalışmasını o alanlarda gelişmesini istiyor, kim de muhtarların yanında sekreter olarak atamaya çalışıyor. Bu iki vizyonu karşılaştırdığınızda zaten gençler olarak doğrusunu da görürsünüz diyoruz. Şimdi hızımızı artıracağız, özel sektörün, girişimcilerin katkısıyla hızımızı artıracağız. Siyasi irade de bu işlerin arkasında sapasağlam duracak."Bakan Varank, programın yapıldığı Resim ve Heykel Müzesi'nin bulunduğu Galataport'u vurgulayarak, şuan İstanbul'da en fazla turist alan bir yer haline getirdiklerini belirtti.Bayraktar: Kızılelma yaklaştıkça uzaklaşan bir menzilProgramda, Bakan Varank'ın yanı sıra Selçuk Bayraktar da söz aldı.

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mustafa varank, new york, cumhuriyet halk partisi (chp), selçuk bayraktar, kemal kılıçdaroğlu