https://sputniknews.com.tr/20221221/bakan-koca-cifte-uyruklu-genclerimiz-mecburi-hizmetlerini-kktcde-de-hayata-gecirebilecekler-1064824207.html

Bakan Koca: Çifte uyruklu gençlerimiz, mecburi hizmetlerini KKTC’de de hayata geçirebilecekler

Bakan Koca: Çifte uyruklu gençlerimiz, mecburi hizmetlerini KKTC’de de hayata geçirebilecekler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı ile yapılan protokole ilişkin olarak, "Çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T11:31+0300

2022-12-21T11:31+0300

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türkiye

sağlık bakanı

kuzey kıbrıs

fahrettin koca

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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:"KKTC Sağlık Bakanı Sn. Altuğra ile dün Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile, çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini aynı zamanda KKTC’de de hayata geçirebilecekler. Hayırlı olsun."

türkiye

kuzey kıbrıs

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sağlık bakanı, kuzey kıbrıs, fahrettin koca