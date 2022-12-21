https://sputniknews.com.tr/20221221/bakan-koca-cifte-uyruklu-genclerimiz-mecburi-hizmetlerini-kktcde-de-hayata-gecirebilecekler-1064824207.html
Bakan Koca: Çifte uyruklu gençlerimiz, mecburi hizmetlerini KKTC’de de hayata geçirebilecekler
Bakan Koca: Çifte uyruklu gençlerimiz, mecburi hizmetlerini KKTC’de de hayata geçirebilecekler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı ile yapılan protokole ilişkin olarak, "Çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T11:31+0300
2022-12-21T11:31+0300
2022-12-21T11:31+0300
türkiye
sağlık bakanı
kuzey kıbrıs
fahrettin koca
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Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:"KKTC Sağlık Bakanı Sn. Altuğra ile dün Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile, çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini aynı zamanda KKTC’de de hayata geçirebilecekler. Hayırlı olsun."
türkiye
kuzey kıbrıs
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sağlık bakanı, kuzey kıbrıs, fahrettin koca
sağlık bakanı, kuzey kıbrıs, fahrettin koca
Bakan Koca: Çifte uyruklu gençlerimiz, mecburi hizmetlerini KKTC’de de hayata geçirebilecekler
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı ile yapılan protokole ilişkin olarak, "Çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini aynı zamanda KKTC’de de hayata geçirebilecekler" açıklamasında bulundu.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"KKTC Sağlık Bakanı Sn. Altuğra ile dün Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile, çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini aynı zamanda KKTC’de de hayata geçirebilecekler. Hayırlı olsun."