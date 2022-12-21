https://sputniknews.com.tr/20221221/bakan-donmez-yilbasinda-elektrik-ve-dogalgaza-zam-yok-1064831732.html

Bakan Dönmez: Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam yok

Bakan Dönmez: Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam yok

Enerji Bakanı Dönmez, yılbaşında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T14:24+0300

2022-12-21T14:24+0300

2022-12-21T14:32+0300

ekonomi

fatih dönmez

elektrik

zam

elektrik zammı

doğalgaz

yılbaşı

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/06/1060861575_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_852167b69b9a28891286e879e57461c6.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos'ta gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Dönmez, yılbaşında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili konuşan Dönmez "Arkadaşlar şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah" dedi.Bakan Dönmez, elektrikte de şu anda zam öngörmediklerini söyledi.'Çaycuma'daki veriler olumlu'Zonguldak Çaycuma'daki sondaj çalışmalarıyla ilgili konuşan Bakan Dönmez, "Çaycuma’daki veriler olumlu. Biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Arkadaşlarımız netleştirince paylaşacağız olumlu bir gelişme olursa" dedi.'Doğu Anadolu'da araştırmalara yoğunluk vereceğiz'Petrol ve gaz aramalarına ilişkin değerlendirme yapan Dönmez şunları kaydetti:'Yeni yılda 207 kuyu açacağız'Sondağ faaliyetlerine değinen Dönmez, "2023’te 134 arama, 73 üretim toplam 207 kuyuya çıkacağız" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:'Trakya gaz merkezini bir seneye açmayı planlıyoruz'Bakan Dönmez, Trakya'ya gaz merkezi projesini bir yıl içinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Takvimle ilgili olarak bugünden belki çok net bir şey söyleyemeyiz ama 3-5 ayda halledilecek bir konu değil şüphesiz. Belki kalıcı bir piyasadan önce geçiş döneminde, daha sınırlı sayıda piyasayla başlayabiliriz. O zaman süre biraz daha öne çekilmiş olur" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih dönmez, elektrik, zam, elektrik zammı, doğalgaz, yılbaşı, ekonomi