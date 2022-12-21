https://sputniknews.com.tr/20221221/bakan-bilgin-asgari-ucret-gorusmelerimiz-devam-ediyor-maalesef-dun-sonuclanamadi-1064824887.html

Bakan Bilgin: Asgari ücret görüşmelerimiz devam ediyor, maalesef dün sonuçlanamadı

Bakan Bilgin: Asgari ücret görüşmelerimiz devam ediyor, maalesef dün sonuçlanamadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret konusuna ilişkin "Asgari ücret görüşmelerimiz devam ediyor, maalesef dün sonuçlanamadı. Dördüncü... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T12:02+0300

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ekonomi

vedat bilgin

asgari ücret

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bakan Bilgin, dün üçüncüsü gerçekleşen asgari ücret toplantısına ilişkin konuştu ve "Asgari ücret görüşmelerimiz devam ediyor, maalesef dün sonuçlanamadı. Dördüncü toplantının da ne zaman olacağı henüz belli değil" dedi.

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Sputnik Türkiye

vedat bilgin, asgari ücret, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı