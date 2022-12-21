https://sputniknews.com.tr/20221221/bakan-bilgin-asgari-ucret-gorusmelerimiz-devam-ediyor-maalesef-dun-sonuclanamadi-1064824887.html
Bakan Bilgin: Asgari ücret görüşmelerimiz devam ediyor, maalesef dün sonuçlanamadı
Bakan Bilgin: Asgari ücret görüşmelerimiz devam ediyor, maalesef dün sonuçlanamadı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret konusuna ilişkin "Asgari ücret görüşmelerimiz devam ediyor, maalesef dün sonuçlanamadı. Dördüncü... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T12:02+0300
2022-12-21T12:02+0300
2022-12-21T12:07+0300
ekonomi
vedat bilgin
asgari ücret
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bakan Bilgin, dün üçüncüsü gerçekleşen asgari ücret toplantısına ilişkin konuştu ve "Asgari ücret görüşmelerimiz devam ediyor, maalesef dün sonuçlanamadı. Dördüncü toplantının da ne zaman olacağı henüz belli değil" dedi.
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vedat bilgin, asgari ücret, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
vedat bilgin, asgari ücret, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
Bakan Bilgin: Asgari ücret görüşmelerimiz devam ediyor, maalesef dün sonuçlanamadı
12:02 21.12.2022 (güncellendi: 12:07 21.12.2022) Abone ol
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret konusuna ilişkin "Asgari ücret görüşmelerimiz devam ediyor, maalesef dün sonuçlanamadı. Dördüncü toplantının da ne zaman olacağı henüz belli değil" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan Bilgin, dün üçüncüsü gerçekleşen asgari ücret toplantısına ilişkin konuştu ve "Asgari ücret görüşmelerimiz devam ediyor, maalesef dün sonuçlanamadı. Dördüncü toplantının da ne zaman olacağı henüz belli değil" dedi.