https://sputniknews.com.tr/20221221/bakan-akardan-nato-tatbikatinda-turk-ucaklarina-radar-kilidi-atan-yunanistana-tepki-1064840943.html

Bakan Akar'dan NATO tatbikatında Türk uçaklarına 'radar kilidi' atan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan NATO tatbikatında Türk uçaklarına 'radar kilidi' atan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanı Akar Kayseri'deki 'Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nda, Yunanistan'ın NATO uçuşunu önleme girişimine tepki... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T16:48+0300

2022-12-21T16:48+0300

2022-12-21T16:48+0300

savunma

hulusi akar

yunanistan

nato

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'Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı' Kayseri'de yapılırken, ikili görüşmelerin ardından Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze, üçlü toplantı için bir araya geldi.Bu sene 9'uncusu gerçekleştirilen 'Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:Ermenistan, Azerbaycan'ın uzattığı eli tutmalı.Ermenistan ateşkese uyarsa barışın bir parçası olabilir.Ege konusunda ise Türkiye barış ve istikrar için gayret gösterirken komşumuz gerek davranışları gerek ise söylemleriyle saldırgan politikalarına maalesef devam etmekte.Yunanistan'a gerekli yanıtı birliklerimiz verdi.Yunanistan'ın bu düşmanca tavrı, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir.

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