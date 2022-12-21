https://sputniknews.com.tr/20221221/aym-telefon-hattina-iliskin-bilgilerin-kullaniciya-verilmemesini-hak-ihlali-saydi-1064817862.html

AYM, telefon hattına ilişkin bilgilerin kullanıcıya verilmemesini hak ihlali saydı

AYM, telefon hattına ilişkin bilgilerin kullanıcıya verilmemesini hak ihlali saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), kullandığı telefon hattıyla ilgili bilgilerin tarafına verilmesini isteyen kişinin talebinin iletişim şirketi ve mahkeme tarafından... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T03:19+0300

2022-12-21T03:19+0300

2022-12-21T03:19+0300

türkiye

anayasa

anayasa mahkemesi (aym)

telefon

wi-fi

tazminat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044463321_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_034c1002e573e534c1806255abcacb55.jpg

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan karara göre, başvurucu, kullandığı telefon hattına ait 2014-2015 yıllarının internet verilerini, log kayıtlarını, telefonunun IMEI bilgilerini, açık Wi-Fi noktası kullandığı tarihleri müşterisi olduğu iletişim şirketinden istedi. Şirket, istenen bilgilerin 5 yıl boyunca saklandığı ancak mahkeme isterse bu bilgilerin paylaşılabileceğini belirterek talebi reddetti.İstediği bilgilerin özel hayatıyla ilgili olduğunu, bilgilerin paylaşılmaması nedeniyle mağduriyet yaşadığını ileri süren başvurucu, talebinin karşılanması ve kendisine tazminat ödenmesi istemiyle dava açtı. Davaya bakan İstanbul Anadolu 1. Tüketici Mahkemesi, davanın reddine karar verdi. Yapılan istinaf başvurusunun da reddi üzerine başvurucu, hak ihlali iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 20. maddesinde yer alan özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkıyla bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Karar örneğinin de ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yerel mahkemeye gönderilmesi kararlaştırıldı.Kararın gerekçesindenAYM'nin kararında, yerel mahkemenin talepleri bir hak ya da hukuki ilişkiden ziyade maddi verilerle ilgili bulduğu ve tüketici mahkemesi nezdinde güncel bir yararın bulunmadığı gerekçesiyle reddettiği belirtildi.Hakimin önündeki uyuşmazlıkları, Anayasa'da yer alan temel hak ve hürriyetlere yönelik güvenceleri öncelikle dikkate alarak çözüme kavuşturması gerektiğine işaret edilen kararda, "Kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme ve bu verilere erişme hakkı Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrasında açıkça öngörülmüş olan güvencelerdir" hükmüne yer verildi.Yerel mahkemenin açılan davada esastan inceleme yapmadığı, istinaf başvurusunun reddi kararının da bu yönde olduğu, bu durumun hak ihlali olduğuna dikkati çekilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anayasa, anayasa mahkemesi (aym), telefon, wi-fi, tazminat