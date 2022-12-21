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https://sputniknews.com.tr/20221221/avusturyada-bir-evde-cok-sayida-silah-ve-nazi-sembolleri-ele-gecirildi-1064843516.html
Avusturya'da bir evde çok sayıda silah ve Nazi sembolleri ele geçirildi
Avusturya'da bir evde çok sayıda silah ve Nazi sembolleri ele geçirildi
Avusturya’nın Almanya sınırındaki Salzburg kentindeki bir evde çok sayıda silah ve kesici aletin yanı sıra Nazi dönemine ait semboller ele geçirildi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T17:58+0300
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avusturya
nazi
dünya
silah
propaganda
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Salzburg polisinden yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin 71 yaşındaki kişinin evinde çok sayıda silah, kılıç ve benzeri kesici aletin yanı sıra üzerinde gamalı haç bulunan Nazi bayrakları ve çeşitli semboller bulduğu belirtildi.Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişinin, söz konusu malzemelerin İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ordusunda görevli babasına ait olduğunu ileri sürdüğü kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221220/almanyada-97-yasindaki-nazi-toplama-kampi-sekreterine-2-yil-tecilli-hapis-cezasi-1064798306.html
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avusturya, nazi, silah, propaganda
avusturya, nazi, silah, propaganda

Avusturya'da bir evde çok sayıda silah ve Nazi sembolleri ele geçirildi

17:58 21.12.2022 (güncellendi: 17:59 21.12.2022)
© APA/LPD SALZBURGAvusturya'da ele geçirilen çok sayıda silah ve Nazi sembolleri
Avusturya'da ele geçirilen çok sayıda silah ve Nazi sembolleri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© APA/LPD SALZBURG
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Avusturya’nın Almanya sınırındaki Salzburg kentindeki bir evde çok sayıda silah ve kesici aletin yanı sıra Nazi dönemine ait semboller ele geçirildi.
Salzburg polisinden yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin 71 yaşındaki kişinin evinde çok sayıda silah, kılıç ve benzeri kesici aletin yanı sıra üzerinde gamalı haç bulunan Nazi bayrakları ve çeşitli semboller bulduğu belirtildi.
Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişinin, söz konusu malzemelerin İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ordusunda görevli babasına ait olduğunu ileri sürdüğü kaydedildi.
Nazilerin Polonya'daki Stutthof toplama kampının eski sekreteri olan 97 yaşındaki Irmgard Furchner, Almanya'da 11 bin esirin öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğuna hükmedilerek suçlu bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
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