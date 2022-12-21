https://sputniknews.com.tr/20221221/avusturyada-bir-evde-cok-sayida-silah-ve-nazi-sembolleri-ele-gecirildi-1064843516.html

Avusturya'da bir evde çok sayıda silah ve Nazi sembolleri ele geçirildi

Avusturya'da bir evde çok sayıda silah ve Nazi sembolleri ele geçirildi

Avusturya’nın Almanya sınırındaki Salzburg kentindeki bir evde çok sayıda silah ve kesici aletin yanı sıra Nazi dönemine ait semboller ele geçirildi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T17:58+0300

2022-12-21T17:58+0300

2022-12-21T17:59+0300

avusturya

nazi

dünya

silah

propaganda

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Salzburg polisinden yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin 71 yaşındaki kişinin evinde çok sayıda silah, kılıç ve benzeri kesici aletin yanı sıra üzerinde gamalı haç bulunan Nazi bayrakları ve çeşitli semboller bulduğu belirtildi.Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişinin, söz konusu malzemelerin İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ordusunda görevli babasına ait olduğunu ileri sürdüğü kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221220/almanyada-97-yasindaki-nazi-toplama-kampi-sekreterine-2-yil-tecilli-hapis-cezasi-1064798306.html

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