https://sputniknews.com.tr/20221221/avusturyada-bir-evde-cok-sayida-silah-ve-nazi-sembolleri-ele-gecirildi-1064843516.html
Avusturya'da bir evde çok sayıda silah ve Nazi sembolleri ele geçirildi
Avusturya'da bir evde çok sayıda silah ve Nazi sembolleri ele geçirildi
Avusturya’nın Almanya sınırındaki Salzburg kentindeki bir evde çok sayıda silah ve kesici aletin yanı sıra Nazi dönemine ait semboller ele geçirildi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T17:58+0300
2022-12-21T17:58+0300
2022-12-21T17:59+0300
avusturya
nazi
dünya
silah
propaganda
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Salzburg polisinden yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin 71 yaşındaki kişinin evinde çok sayıda silah, kılıç ve benzeri kesici aletin yanı sıra üzerinde gamalı haç bulunan Nazi bayrakları ve çeşitli semboller bulduğu belirtildi.Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişinin, söz konusu malzemelerin İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ordusunda görevli babasına ait olduğunu ileri sürdüğü kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221220/almanyada-97-yasindaki-nazi-toplama-kampi-sekreterine-2-yil-tecilli-hapis-cezasi-1064798306.html
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avusturya, nazi, silah, propaganda
avusturya, nazi, silah, propaganda
Avusturya'da bir evde çok sayıda silah ve Nazi sembolleri ele geçirildi
17:58 21.12.2022 (güncellendi: 17:59 21.12.2022) Abone ol
Avusturya’nın Almanya sınırındaki Salzburg kentindeki bir evde çok sayıda silah ve kesici aletin yanı sıra Nazi dönemine ait semboller ele geçirildi.
Salzburg polisinden yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin 71 yaşındaki kişinin evinde çok sayıda silah, kılıç ve benzeri kesici aletin yanı sıra üzerinde gamalı haç bulunan Nazi bayrakları ve çeşitli semboller bulduğu belirtildi.
Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişinin, söz konusu malzemelerin İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ordusunda görevli babasına ait olduğunu ileri sürdüğü kaydedildi.