https://sputniknews.com.tr/20221221/altili-masa-5-ocakta-gelecek-partisi-ev-sahipliginde-toplanacak-1064846275.html
Altılı Masa 5 Ocak'ta Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplanacak
Altılı Masa 5 Ocak'ta Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplanacak
Altılı Masa'nın ikinci tur onuncu toplantısı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 5 Ocak 2023'te yapılacak. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T19:25+0300
2022-12-21T19:25+0300
2022-12-21T19:25+0300
politika
6'lı masa
gelecek partisi
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Altılı Masa'nın 5 Ocak'ta Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplanacağı bildirildi. Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı 5 Ocak 2023 Perşembe saat 14.00'te gerçekleştirilecek.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun ev sahipliğinde onuncu kez bir araya gelecek.
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6'lı masa, gelecek partisi
6'lı masa, gelecek partisi
Altılı Masa 5 Ocak'ta Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplanacak
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Altılı Masa'nın ikinci tur onuncu toplantısı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 5 Ocak 2023'te yapılacak.
Altılı Masa'nın 5 Ocak'ta Gelecek Partisi ev sahipliğinde toplanacağı bildirildi. Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı 5 Ocak 2023 Perşembe saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun ev sahipliğinde onuncu kez bir araya gelecek.