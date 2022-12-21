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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221221/alman-hukumet-sozcusu-hebestreit-almanyanin-ukraynaya-verecek-patriot-sistemleri-yok-1064845130.html
Alman Hükümet Sözcüsü Hebestreit: Almanya'nın Ukrayna'ya verecek Patriot sistemleri yok
Alman Hükümet Sözcüsü Hebestreit: Almanya'nın Ukrayna'ya verecek Patriot sistemleri yok
Alman Hükümet Sözcüsü Hebestreit, Almanya'nın şu anda Ukrayna'ya verecek Patriot sistemleri olmadığını belirtti. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T18:51+0300
2022-12-21T18:51+0300
ukrayna krizi
almanya
patriot
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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit gazetecilere demecinde, Almanya'nın şu anda Ukrayna'ya gönderebileceği Patriot hava savunma sistemlerine sahip olmadığını söyledi.Hebeshtreit, "Şu anda Almanya'nın Ukrayna’ya gönderebileceği Patriot sistemleri yok. Bu bağlamda ABD'nin böyle bir adım atmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.Daha önce üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi gazetecilere verdiği demeçte, ABD Başkanı Joe Biden'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Çarşamba günü Washington'a yapacağı ziyaret sırasında Kiev’e Patriot hava savunma sistemlerini de içerecek 2 milyar dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını ifade etmişti.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise ABD'nin Rusya Federasyonu ile doğrudan bir çatışma peşinde olmadığı ve kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermeyeceği belirtilmişti.
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almanya, patriot, ukrayna
almanya, patriot, ukrayna

Alman Hükümet Sözcüsü Hebestreit: Almanya'nın Ukrayna'ya verecek Patriot sistemleri yok

18:51 21.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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Alman Hükümet Sözcüsü Hebestreit, Almanya'nın şu anda Ukrayna'ya verecek Patriot sistemleri olmadığını belirtti.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit gazetecilere demecinde, Almanya'nın şu anda Ukrayna'ya gönderebileceği Patriot hava savunma sistemlerine sahip olmadığını söyledi.
Hebeshtreit, "Şu anda Almanya'nın Ukrayna’ya gönderebileceği Patriot sistemleri yok. Bu bağlamda ABD'nin böyle bir adım atmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.
Daha önce üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi gazetecilere verdiği demeçte, ABD Başkanı Joe Biden'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Çarşamba günü Washington'a yapacağı ziyaret sırasında Kiev’e Patriot hava savunma sistemlerini de içerecek 2 milyar dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını ifade etmişti.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise ABD'nin Rusya Federasyonu ile doğrudan bir çatışma peşinde olmadığı ve kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermeyeceği belirtilmişti.
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