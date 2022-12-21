https://sputniknews.com.tr/20221221/alman-hukumet-sozcusu-hebestreit-almanyanin-ukraynaya-verecek-patriot-sistemleri-yok-1064845130.html

Alman Hükümet Sözcüsü Hebestreit: Almanya'nın Ukrayna'ya verecek Patriot sistemleri yok

Alman Hükümet Sözcüsü Hebestreit: Almanya'nın Ukrayna'ya verecek Patriot sistemleri yok

Alman Hükümet Sözcüsü Hebestreit, Almanya'nın şu anda Ukrayna'ya verecek Patriot sistemleri olmadığını belirtti. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T18:51+0300

2022-12-21T18:51+0300

2022-12-21T18:51+0300

ukrayna krizi

almanya

patriot

ukrayna

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Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit gazetecilere demecinde, Almanya'nın şu anda Ukrayna'ya gönderebileceği Patriot hava savunma sistemlerine sahip olmadığını söyledi.Hebeshtreit, "Şu anda Almanya'nın Ukrayna’ya gönderebileceği Patriot sistemleri yok. Bu bağlamda ABD'nin böyle bir adım atmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.Daha önce üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi gazetecilere verdiği demeçte, ABD Başkanı Joe Biden'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Çarşamba günü Washington'a yapacağı ziyaret sırasında Kiev’e Patriot hava savunma sistemlerini de içerecek 2 milyar dolar tutarında yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağını ifade etmişti.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise ABD'nin Rusya Federasyonu ile doğrudan bir çatışma peşinde olmadığı ve kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermeyeceği belirtilmişti.

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