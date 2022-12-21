https://sputniknews.com.tr/20221221/ali-babacan-kyk-yurtlarindaki-giris-cikis-saati-uygulamasini-kaldiracagiz-1064841804.html

DEVA Partisi lideri Babacan: KYK yurtlarındaki giriş çıkış saati uygulamasını kaldıracağız

DEVA Partisi lideri Babacan: KYK yurtlarındaki giriş çıkış saati uygulamasını kaldıracağız

DEVA Partisi Genel Başkanı KYK yurtlarında uygulanan giriş çıkış saatlerini kaldarıcaklarını söyledi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T17:01+0300

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politika

ali babacan

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kyk

öğrenci

meslek lisesi

eleman

eurovision

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Gençlik Eylem Planı’nı açıkladı. Babacan KYK yurtlarına yönelik, "KYK yurtlarındaki giriş-çıkış saati uygulamasını kaldıracağız. Gençlere güveneceğiz. 18 yaşına gelmiş. ‘Şu saatte gel, bu saatte çık’ diye bir şey yok. Bunlar eski zihin dünyasının ürünü" dedi.Kamuda işe alımlara ilişkin de Babacan "Kamuda işe alımlarda da mülakat kalkacak. Devlet, kimseye torpil torpil yapmayacak" ifadelerini kullandı.'Gençlerden vergi almayacağız'Gençlere yönelik projelerinden de bahseden Babacan şunları aktardı:'Meslek lisesinde aranan eleman yetiştireceğiz'Meslek liselerinin daha cazip hale getirileceğinin altını çizen Babacan, "Çok büyük bir meslek lisesi atılımına hazırlanıyoruz. Meslek liselerini eğitimiyle ve imkânlarıyla çok cazip hale getireceğiz. Ara değil, aranan elemanlar yetiştireceğiz. Meslekler arası geçişin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Her gence iş imkânı sunacağız. Güzel imkânlar sunacağız. Eve kapanmaya, sokakta volta atmaya son vereceğiz. Gençler ya okulda ya da işte olacak” dedi.'Eurovision'a geri döneceğiz'Ali Babacan eylem planını açıklarken, Türkiye'nin Eurovision müzik yarışmasına da yeniden katılmaya başlayacağını da duyurdu.

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ali babacan, deva partisi, kyk, öğrenci, meslek lisesi, eleman, eurovision