https://sputniknews.com.tr/20221221/ak-partili-aydemir-kilicdarogluna-yapilan-oyunu-aksener-ozellikle-kurguluyor-1064817366.html

AK Partili Aydemir: Kılıçdaroğlu'na yapılan oyunu, Akşener özellikle kurguluyor

AK Partili Aydemir: Kılıçdaroğlu'na yapılan oyunu, Akşener özellikle kurguluyor

AK Parti Milletvekili Aydemir, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, İBB Binası önünde yapılan toplantının haberini sosyal medyadan öğrendiğini açıklamasına ilişkin... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T02:41+0300

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türkiye

ibrahim aydemir

ak parti

ekrem imamoğlu

meral akşener

ferhat encü

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesinin ardından Saraçhane'deki yapılan toplantıyı anımsattı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Saraçhane'deki toplantının haberini sosyal medyadan öğrendiğini açıkladığını hatırlatan Aydemir, "Bir genel başkana bu yapılabilir mi? Partisinin Belediye Başkanı resmen ayak oyunu oynuyor. Bir genel başkanı bu derece pespaye hale düşürmek, bir belediye başkanı için ayıp değil midir? Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan oyunu, ortaklarından birisi Meral Akşener özellikle kurguluyor, planlıyor" ifadelerini kullandı.Aydemir, "Kılıçdaroğlu'nu, oyunun dışına itebilmenin gayretinin ortaya koyulduğunu" söyledi.'HDP'nin güdümünde bir CHP var'HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye bir polisin müdahalesine işaret eden Aydemir, HDP'li bir milletvekilinin sosyal medyada Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı etiketleyerek "Bugün, en geç yarın bu olayı kınamazsanız, seçim için bize gelmeyin" dediğini aktardı.Kılıçdaroğlu'nun, bu paylaşımdan 4 saat sonra kınama yayınladığını kaydeden Aydemir, "HDP'nin tehdidine anında karşılık verdi. Onların söylediğini yapmak durumunda kaldı. Hep söylüyoruz; HDP'nin güdümünde bir CHP var. Bu ortaklık öyle bir hale gelmiş ki altılı masa ve HDP, CHP'yi esir almış durumda. Kılıçdaroğlu, onların dediğini yapmak mecburiyetinde hissediyor" değerlendirmesinde bulundu.HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın polis memurlarına yönelik "Kork, tir tir titriyorsun değil mi? 6 ay kaldı, hesap vereceksin" ifadelerine ilişkin de Aydemir, "Tehdidi görüyor musunuz? Bunlar iktidar olsa polis, asker, vatandaş ne hale gelir, açık açık söylüyor. Tehdit gırla gidiyor. Onun için millet bunları biliyor. Tokadın esaslısını görecekler. Demokrasi tokadı nasıl olurmuş hep beraber göreceğiz" diye konuştu.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesi'nden partinin Hazine yardımı hesaplarına bloke konulmasını talep etmesine ilişkin soruya Aydemir, "Çok tabii bir hal. Hukuki süreç içerisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının mesuliyetinin gereği olarak böyle bir talepte bulunması ortaya çıkmıştır" yanıtını verdi.Sürecin devam ettiğinin altını çizen Aydemir, "HDP, siyaset yapmıyor. HDP, PKK'ya müzahir bir pozisyon almış durumda. Milleti huzursuz ediyor. Özellikle Kürt kardeşlerimize hayatı dar edecek bir yaklaşım ortaya koyuyor." görüşünü paylaştı.

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ibrahim aydemir, ak parti, ekrem imamoğlu, meral akşener, ferhat encü