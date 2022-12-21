Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221221/abd-senatosu-tracynin-abdnin-yeni-rusya-buyukelcisi-olarak-atanmasini-onayladi-1064848231.html
ABD Senatosu, Tracy'nin ABD'nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak atanmasını onayladı
ABD Senatosu, Tracy'nin ABD'nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak atanmasını onayladı
ABD Kongresinin üst kanadı Senato, Lynn Tracy'nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak atanmasına onay verdi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T20:54+0300
2022-12-21T20:54+0300
dünya
rusya
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053958404_0:272:2557:1710_1920x0_80_0_0_e8d74708ce9d2c913bd3d96d2e20a13a.jpg
ABD senatosu, Başkan Joe Biden'ın aday gösterdiği dışişleri bakanlığı çalışanı Lynn Tracy'nin ABD'nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak atanmasına onay verdi.ABD'nin Rusya'daki ilk kadın Büyükelçisi olacak Tracy, Senato’daki 100 üyeden 55'inin oyunu aldı.Moskova’da 2014-2017 yılları arasında ABD Büyükelçi yardımcısı olarak görev yapan Tracy, iyi derecede Rusça biliyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/11/1053958404_0:33:2557:1950_1920x0_80_0_0_aaa9e9d6845e3e4489e1c44ba1d3f1e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd
rusya, abd

ABD Senatosu, Tracy'nin ABD'nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak atanmasını onayladı

20:54 21.12.2022
© AP Photo / Denis BalibouseABD- Rusya bayrakları
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Denis Balibouse
Abone olTelegram
ABD Kongresinin üst kanadı Senato, Lynn Tracy'nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak atanmasına onay verdi.
ABD senatosu, Başkan Joe Biden'ın aday gösterdiği dışişleri bakanlığı çalışanı Lynn Tracy'nin ABD'nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak atanmasına onay verdi.
ABD'nin Rusya'daki ilk kadın Büyükelçisi olacak Tracy, Senato’daki 100 üyeden 55'inin oyunu aldı.
Moskova’da 2014-2017 yılları arasında ABD Büyükelçi yardımcısı olarak görev yapan Tracy, iyi derecede Rusça biliyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала