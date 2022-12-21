https://sputniknews.com.tr/20221221/abd-senatosu-tracynin-abdnin-yeni-rusya-buyukelcisi-olarak-atanmasini-onayladi-1064848231.html
ABD Senatosu, Tracy'nin ABD'nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak atanmasını onayladı
ABD Senatosu, Tracy'nin ABD'nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak atanmasını onayladı
ABD Kongresinin üst kanadı Senato, Lynn Tracy'nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak atanmasına onay verdi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T20:54+0300
2022-12-21T20:54+0300
2022-12-21T20:54+0300
dünya
rusya
abd
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ABD senatosu, Başkan Joe Biden'ın aday gösterdiği dışişleri bakanlığı çalışanı Lynn Tracy'nin ABD'nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak atanmasına onay verdi.ABD'nin Rusya'daki ilk kadın Büyükelçisi olacak Tracy, Senato’daki 100 üyeden 55'inin oyunu aldı.Moskova’da 2014-2017 yılları arasında ABD Büyükelçi yardımcısı olarak görev yapan Tracy, iyi derecede Rusça biliyor.
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rusya, abd
ABD Senatosu, Tracy'nin ABD'nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak atanmasını onayladı
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ABD Kongresinin üst kanadı Senato, Lynn Tracy'nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak atanmasına onay verdi.
ABD senatosu, Başkan Joe Biden'ın aday gösterdiği dışişleri bakanlığı çalışanı Lynn Tracy'nin ABD'nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak atanmasına onay verdi.
ABD'nin Rusya'daki ilk kadın Büyükelçisi olacak Tracy, Senato’daki 100 üyeden 55'inin oyunu aldı.
Moskova’da 2014-2017 yılları arasında ABD Büyükelçi yardımcısı olarak görev yapan Tracy, iyi derecede Rusça biliyor.