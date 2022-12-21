https://sputniknews.com.tr/20221221/abd-medyasi-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-washingtona-gidecek-1064815823.html
ABD medyası: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Washington'a gidecek
ABD medyası: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Washington'a gidecek
ABD medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'yi ziyaret edeceğini aktardı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T01:25+0300
2022-12-21T01:25+0300
2022-12-21T01:34+0300
ukrayna krizi
abd
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
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Punchbowl News, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı özel operasyon sonrası ilk kez ülkesinden ayrılacağını ve ABD'ye gideceğini açıkladı.Zelenskiy'in bugün Washington'a gideceği ve ABD Kongre Binası'nı ziyaret edeceği belirtildi.Habere göre Zelenskiy'in, Kongre liderleri ve Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleriyle de görüşmesi beklendiği bildirildi.Punchbowl News'in kurucusu Jake Sherman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Washington ziyaretinin Kongre'deki çok az sayıda milletvekili tarafından bilindiğini belirtti.
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abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya
abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya
ABD medyası: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Washington'a gidecek
01:25 21.12.2022 (güncellendi: 01:34 21.12.2022) Abone ol
ABD medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'yi ziyaret edeceğini aktardı.
Punchbowl News, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı özel operasyon sonrası ilk kez ülkesinden ayrılacağını ve ABD'ye gideceğini açıkladı.
Zelenskiy'in bugün Washington'a gideceği ve ABD Kongre Binası'nı ziyaret edeceği belirtildi.
Habere göre Zelenskiy'in, Kongre liderleri ve Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleriyle de görüşmesi beklendiği bildirildi.
Punchbowl News'in kurucusu Jake Sherman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Washington ziyaretinin Kongre'deki çok az sayıda milletvekili tarafından bilindiğini belirtti.