https://sputniknews.com.tr/20221221/abd-medyasi-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-washingtona-gidecek-1064815823.html

ABD medyası: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Washington'a gidecek

ABD medyası: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Washington'a gidecek

ABD medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'yi ziyaret edeceğini aktardı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

abd

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya

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Punchbowl News, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı özel operasyon sonrası ilk kez ülkesinden ayrılacağını ve ABD'ye gideceğini açıkladı.Zelenskiy'in bugün Washington'a gideceği ve ABD Kongre Binası'nı ziyaret edeceği belirtildi.Habere göre Zelenskiy'in, Kongre liderleri ve Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleriyle de görüşmesi beklendiği bildirildi.Punchbowl News'in kurucusu Jake Sherman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Washington ziyaretinin Kongre'deki çok az sayıda milletvekili tarafından bilindiğini belirtti.

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abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya