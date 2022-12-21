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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221221/abd-medyasi-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-washingtona-gidecek-1064815823.html
ABD medyası: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Washington'a gidecek
ABD medyası: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Washington'a gidecek
ABD medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'yi ziyaret edeceğini aktardı. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
abd
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
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Punchbowl News, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı özel operasyon sonrası ilk kez ülkesinden ayrılacağını ve ABD'ye gideceğini açıkladı.Zelenskiy'in bugün Washington'a gideceği ve ABD Kongre Binası'nı ziyaret edeceği belirtildi.Habere göre Zelenskiy'in, Kongre liderleri ve Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleriyle de görüşmesi beklendiği bildirildi.Punchbowl News'in kurucusu Jake Sherman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Washington ziyaretinin Kongre'deki çok az sayıda milletvekili tarafından bilindiğini belirtti.
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abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya
abd, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya

ABD medyası: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Washington'a gidecek

01:25 21.12.2022 (güncellendi: 01:34 21.12.2022)
© AP Photo / Efrem Lukatsky Vladimir Zelenskiy
 Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ABD medyası, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ABD'yi ziyaret edeceğini aktardı.
Punchbowl News, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı özel operasyon sonrası ilk kez ülkesinden ayrılacağını ve ABD'ye gideceğini açıkladı.
Zelenskiy'in bugün Washington'a gideceği ve ABD Kongre Binası'nı ziyaret edeceği belirtildi.
Habere göre Zelenskiy'in, Kongre liderleri ve Ulusal Güvenlik Komitesi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleriyle de görüşmesi beklendiği bildirildi.
Punchbowl News'in kurucusu Jake Sherman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Washington ziyaretinin Kongre'deki çok az sayıda milletvekili tarafından bilindiğini belirtti.
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