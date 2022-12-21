Türkiye
SON DAKİKA | Pakize Suda hayatını kaybetti
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221221/ab-uyesi-13-ulke-elektrigin-4te-1ini-nukleer-santrallerden-elde-etti-1064831861.html
AB üyesi 13 ülke elektriğin 4'te 1'ini nükleer santrallerden elde etti
AB üyesi 13 ülke elektriğin 4'te 1'ini nükleer santrallerden elde etti
AB AB üyesi 13 ülke, geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 25'ini nükleer santraller aracılığıyla gerçekleştirdi. 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T14:28+0300
2022-12-21T14:28+0300
avrupa'da enerji krizi
nükleer enerji
fransa
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1b/1061691271_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_edf9c5776f4d811a268ce71b6bcf389f.jpg
Avrupa İstatistik Ofisi, AB üyesi ülkelerin 2021'de nükleer santrallerden elektrik üretimlerine ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, geçen yıl AB üyesi 13 ülkede nükleer santrallerde toplam 731 bin 701 gigavatsaat elektrik üretildi. Söz konusu dönemde, elektrik üretimi önceki yıla kıyasla 48 bin 189 gigavatsaat (yüzde 7) artış gösterdi. Böylece, 2021'de AB ülkelerinin toplam elektrik üretiminde nükleer santrallerin payı yüzde 25 oldu. AB ülkeleri arasında nükleer santrallerden en fazla elektrik üretimini Fransa yaptı. AB'nin nükleer santrallerden toplam elektrik üretiminin yüzde 52'si Fransa kaynaklı oldu. Fransa, nükleer santrallerden 379 bin 361 gigavatsaat, Almanya 69 bin 130 gigavatsaat, İspanya 56 bin 564 gigavatsaat, İsveç 52 bin 965 gigavatsaat ve Belçika 50 bin 326 gigavatsaat elektrik elde etti. Bu dönemde AB üyesi 13 ülkede toplam 106 nükleer reaktör faaliyet gösterdi. Fransa, toplam elektrik üretiminin yüzde 69'unu, Slovakya yüzde 52'sini Belçika yüzde 51'ini, Romanya yüzde 19'unu ve Almanya yüzde 12'sini nükleer reaktörlerden sağladı. Öte yandan, Danimarka, Estonya, İrlanda, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Avusturya, Polonya ve Portekiz'de nükleerden elektrik üretilmiyor.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1b/1061691271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7e3bbe19f79abd6b11db65aeaaf96ff2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nükleer enerji, fransa, doğalgaz
nükleer enerji, fransa, doğalgaz

AB üyesi 13 ülke elektriğin 4'te 1'ini nükleer santrallerden elde etti

14:28 21.12.2022
© AANükleer Santral
Nükleer Santral - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2022
© AA
Abone olTelegram
AB AB üyesi 13 ülke, geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 25'ini nükleer santraller aracılığıyla gerçekleştirdi.
Avrupa İstatistik Ofisi, AB üyesi ülkelerin 2021'de nükleer santrallerden elektrik üretimlerine ilişkin verileri yayımladı.
Buna göre, geçen yıl AB üyesi 13 ülkede nükleer santrallerde toplam 731 bin 701 gigavatsaat elektrik üretildi. Söz konusu dönemde, elektrik üretimi önceki yıla kıyasla 48 bin 189 gigavatsaat (yüzde 7) artış gösterdi.
Böylece, 2021'de AB ülkelerinin toplam elektrik üretiminde nükleer santrallerin payı yüzde 25 oldu. AB ülkeleri arasında nükleer santrallerden en fazla elektrik üretimini Fransa yaptı. AB'nin nükleer santrallerden toplam elektrik üretiminin yüzde 52'si Fransa kaynaklı oldu.
Fransa, nükleer santrallerden 379 bin 361 gigavatsaat, Almanya 69 bin 130 gigavatsaat, İspanya 56 bin 564 gigavatsaat, İsveç 52 bin 965 gigavatsaat ve Belçika 50 bin 326 gigavatsaat elektrik elde etti. Bu dönemde AB üyesi 13 ülkede toplam 106 nükleer reaktör faaliyet gösterdi.
Fransa, toplam elektrik üretiminin yüzde 69'unu, Slovakya yüzde 52'sini Belçika yüzde 51'ini, Romanya yüzde 19'unu ve Almanya yüzde 12'sini nükleer reaktörlerden sağladı.
Öte yandan, Danimarka, Estonya, İrlanda, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Avusturya, Polonya ve Portekiz'de nükleerden elektrik üretilmiyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала