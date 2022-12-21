https://sputniknews.com.tr/20221221/ab-amazon-firmasiyla-rekabet-sorusturmalarinda-anlasti-1064815368.html

AB, Amazon firmasıyla rekabet soruşturmalarında anlaştı

AB, Amazon firmasıyla rekabet soruşturmalarında anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve merkezi ABD'de bulunan e-ticaret şirketi Amazon arasında verilerin kullanımı ve satıcılara eşit davranılmasını içeren rekabet... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T01:07+0300

2022-12-21T01:07+0300

2022-12-21T01:07+0300

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soruşturma

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AB Komisyonu, Amazon'a karşı yürütülen rekabet soruşturmalarının firmanın yasal olarak bağlayıcı taahhütlerde bulunmasıyla birlikte kapatıldığını açıkladı.Açıklamada, verilerin kullanımı konusundaki endişelere yönelik Amazon'un kendi pazarındaki bağımsız satıcıların faaliyetleriyle ilgili veya bunlardan üretilen kapalı verileri kullanmamayı taahhüt ettiği belirtildi.Amazon'un; platformunda bulunan, "şimdi al ve sepete ekle" butonu olarak bilinen (Buy Box) seçeneğinde bütün satıcılara eşit davranmayı ve ikinci bir teklifin de bu alanda gösterilmesi taahhütlerinde bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, Amazon'un satıcılara kendi hizmetleri yerine diğer teslimat firmalarını seçme izni vereceği de kaydedildi.Açıklamada, AB Komisyonu'nun söz konusu taahhütlere aykırı davranması halinde Amazon firmasına toplam cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası uygulayabileceği belirtildi.AB, 2020 yılında, Amazon firmasını platformundaki bağımsız satıcılara ait hassas verileri kendi perakende satışlarına fayda sağlayacak biçimde kullanmakla suçlamıştı.AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

https://sputniknews.com.tr/20220316/avrupa-birligi-amazonun-mgmyi-satin-almasini-onayladi-1054753556.html

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ab, amazon, rekabet kurulu, rekabet, soruşturma