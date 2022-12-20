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Yayıncı ve yazar Aydın Ilgaz, son yolculuğuna uğurlandı
Yayıncı ve yazar Aydın Ilgaz, son yolculuğuna uğurlandı
Dün 82 yaşında hayatını kaybeden Çınar Yayınevi kurucusu ve Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz, son yolculuğuna uğurlandı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T17:52+0300
2022-12-20T17:52+0300
yaşam
cenaze
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Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın oğlu olan Aydın Ilgaz'ın öğle vaktini müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazına sanat, edebiyat ve kültür dünyasından çok sayıda isim katıldı.Aydın Ilgaz'ın eşi yazar Nilgün Ilgaz, çok üzgün olduğunu belirterek, en büyük arkadaşını kaybettiğini söyledi. Nilgün Ilgaz, eşinin vefatının çok ani olduğuna işaret ederek, "Şaka yaptığını düşünüyorum. Hâlâ inanamıyorum. 10 dakika içinde oturduğu yerde, güle oynaya gitti. Ona çok yakışır bir ölüm oldu ama kabullenmesi çok zor" diye konuştu.Aydın Ilgaz'ın geçen hafta TÜYAP Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladığını ifade eden Nilgün Ilgaz, "Okurlarıyla buluştuğu için çok mutlu olmuştu" dedi.Ilgaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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cenaze

Yayıncı ve yazar Aydın Ilgaz, son yolculuğuna uğurlandı

17:52 20.12.2022
© FotoğrafAydın Ilgaz
Aydın Ilgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© Fotoğraf
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Dün 82 yaşında hayatını kaybeden Çınar Yayınevi kurucusu ve Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Türk edebiyatının önemli yazarlarından Rıfat Ilgaz'ın oğlu olan Aydın Ilgaz'ın öğle vaktini müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazına sanat, edebiyat ve kültür dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Aydın Ilgaz'ın eşi yazar Nilgün Ilgaz, çok üzgün olduğunu belirterek, en büyük arkadaşını kaybettiğini söyledi. Nilgün Ilgaz, eşinin vefatının çok ani olduğuna işaret ederek, "Şaka yaptığını düşünüyorum. Hâlâ inanamıyorum. 10 dakika içinde oturduğu yerde, güle oynaya gitti. Ona çok yakışır bir ölüm oldu ama kabullenmesi çok zor" diye konuştu.
Aydın Ilgaz'ın geçen hafta TÜYAP Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladığını ifade eden Nilgün Ilgaz, "Okurlarıyla buluştuğu için çok mutlu olmuştu" dedi.
Ilgaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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