https://sputniknews.com.tr/20221220/twitterda-politika-degisikligiyle-ilgili-anketler-parali-olacak-1064777709.html

Twitter'da politika değişikliğiyle ilgili anketler paralı olacak

Twitter'da politika değişikliğiyle ilgili anketler paralı olacak

Twitter'ın yeni sahibi ve CEO'su Elon Musk, yaptığı ankete katılanlarında yüzde 57'si 'yöneticilik görevinden gerektiği' yönünde oy kullandıktan sonra ilk kez... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T09:25+0300

2022-12-20T09:25+0300

2022-12-20T09:25+0300

dünya

elon musk

twitter

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Sosyal medya platformu Twitter'ı geçen ay 44 milyar dolara satın aldıktan sonra köklü değişikliklere giden Elon Musk, "Twitter'ın CEO'luğundan istifa etmeli miyim?" diye sorusunun yer aldığı ankete kullanıcıların yüzde 57'sinden 'evet' yanıtını almasının ardından açıklama yaptı.Musk, anketin sonuçlanmasından sonraki birkaç saatte paylaşımda bulunmadı. Ardından anketin şaibeli olduğunu iddia eden paylaşımı"Enteresan" diye yorumladı."Politika ile ilgili anketlerde sadece Blue aboneleri oy verebilmeli" şeklindeki paylaşıma Musk, "İyi noktaya değindin. Twitter bu değişikliği yapacak" dedi.Aylık ödemeyle alınan Twitter Blue aboneliği, alıcı kim olursa olsun kendisine mavi tik de veriyor.Twitter'da yaptığı ankette Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" diye sormuştu.Saat 14.30'da biten ankete 17 milyon 502 bin 391 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 57.5'i 'evet' demişti. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 42.5'de kalmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221219/elon-muskin-twitter-yoneticiligini-birakayim-mi-anketine-kullanicilar-evet-dedi-1064756224.html

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