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https://sputniknews.com.tr/20221220/twitterda-politika-degisikligiyle-ilgili-anketler-parali-olacak-1064777709.html
Twitter'da politika değişikliğiyle ilgili anketler paralı olacak
Twitter'da politika değişikliğiyle ilgili anketler paralı olacak
Twitter'ın yeni sahibi ve CEO'su Elon Musk, yaptığı ankete katılanlarında yüzde 57'si 'yöneticilik görevinden gerektiği' yönünde oy kullandıktan sonra ilk kez... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T09:25+0300
2022-12-20T09:25+0300
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Sosyal medya platformu Twitter'ı geçen ay 44 milyar dolara satın aldıktan sonra köklü değişikliklere giden Elon Musk, "Twitter'ın CEO'luğundan istifa etmeli miyim?" diye sorusunun yer aldığı ankete kullanıcıların yüzde 57'sinden 'evet' yanıtını almasının ardından açıklama yaptı.Musk, anketin sonuçlanmasından sonraki birkaç saatte paylaşımda bulunmadı. Ardından anketin şaibeli olduğunu iddia eden paylaşımı"Enteresan" diye yorumladı."Politika ile ilgili anketlerde sadece Blue aboneleri oy verebilmeli" şeklindeki paylaşıma Musk, "İyi noktaya değindin. Twitter bu değişikliği yapacak" dedi.Aylık ödemeyle alınan Twitter Blue aboneliği, alıcı kim olursa olsun kendisine mavi tik de veriyor.Twitter'da yaptığı ankette Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" diye sormuştu.Saat 14.30'da biten ankete 17 milyon 502 bin 391 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 57.5'i 'evet' demişti. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 42.5'de kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221219/elon-muskin-twitter-yoneticiligini-birakayim-mi-anketine-kullanicilar-evet-dedi-1064756224.html
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elon musk, twitter
elon musk, twitter

Twitter'da politika değişikliğiyle ilgili anketler paralı olacak

09:25 20.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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Twitter'ın yeni sahibi ve CEO'su Elon Musk, yaptığı ankete katılanlarında yüzde 57'si 'yöneticilik görevinden gerektiği' yönünde oy kullandıktan sonra ilk kez açıklama yaparak yakında şirket politikalarıyla ilgili anketlerde sadece paralı Twitter Blue aboneliğini satın alanların oy kullanabileceğini söyledi.
Sosyal medya platformu Twitter'ı geçen ay 44 milyar dolara satın aldıktan sonra köklü değişikliklere giden Elon Musk, "Twitter'ın CEO'luğundan istifa etmeli miyim?" diye sorusunun yer aldığı ankete kullanıcıların yüzde 57'sinden 'evet' yanıtını almasının ardından açıklama yaptı.
Musk, anketin sonuçlanmasından sonraki birkaç saatte paylaşımda bulunmadı. Ardından anketin şaibeli olduğunu iddia eden paylaşımı"Enteresan" diye yorumladı.
"Politika ile ilgili anketlerde sadece Blue aboneleri oy verebilmeli" şeklindeki paylaşıma Musk, "İyi noktaya değindin. Twitter bu değişikliği yapacak" dedi.
Aylık ödemeyle alınan Twitter Blue aboneliği, alıcı kim olursa olsun kendisine mavi tik de veriyor.
Twitter'da yaptığı ankette Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" diye sormuştu.
Saat 14.30'da biten ankete 17 milyon 502 bin 391 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 57.5'i 'evet' demişti. Hayır diyenlerin oranı ise yüzde 42.5'de kalmıştı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2022
DÜNYA
Elon Musk'ın 'Twitter yöneticiliğini bırakayım mı?' anketine kullanıcılar 'evet' dedi
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