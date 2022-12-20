https://sputniknews.com.tr/20221220/twitterda-2022-dunya-kupasi-en-cok-tweetin-atildigi-5-ulke-ve-anlar-paylasildi--1064798125.html

Twitter'da 2022 Dünya Kupası: Hakkında en çok tweetin atıldığı isimler, ülkeler, anlar paylaşıldı

Twitter'da 2022 Dünya Kupası: Hakkında en çok tweetin atıldığı isimler, ülkeler, anlar paylaşıldı

Twitter, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası istatistiklerini paylaştı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T18:32+0300

2022-12-20T18:32+0300

2022-12-20T18:59+0300

spor

katar

2022 dünya kupası

arjantin

twitter

fransa

abd

japonya

brezilya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064750296_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cda54bc8c987ae5d58aee87fbd311999.jpg

Körfez ülkesi Katar'da 20 Kasım-18 Aralık arası düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, finalde Arjantin-Fransa karşılaşmasının ardından Arjantin'in zaferiyle sona erdi.Twitter, turnuva boyunca oynanan 64 maçın ardından 2022 Dünya Kupası'na ilişkin paylaşım istatistiklerini duyurdu.2022 Dünya Kupası için oluşturulan '#WC2022' etiketi, 147 milyar görüntülenme alarak #WC2018'i geride bıraktı. En çok tweet atılan maçListenin birinci sırasında, Fransa-Arjantin final karşılaşması yer aldı. Twitter'ın CEO'su Elon Musk da maç sırasında yaptığı paylaşımda, Fransa'nın golü sonrası saniyede 24 bin 400 tweet atıldığını duyurmuştu.Twitter'da en çok paylaşım yapılan anlar sırasıyla şöyle:🔸Arjantin - Fransa: Penaltı vuruşları sonunda Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanması🔸Arjantin - Fransa: Mbappé'nin attığı golle eşitliği sağlaması🔸Hırvatistan - Brezilya: Brezilya'nın son penaltı vuruşunu kaçırdığı ve Hırvatistan yarı finale yükselmesi🔸Arjantin - Fransa: Di Maria'nın maçın ilk yarısında Arjantin'i 2-0 öne geçirmesi🔸Hırvatistan - Brezilya: Neymar'ın attığı uzatmaların 106. dakikasında Brezilya'yı 1-0 öne geçirmesiTwitter'da adından en çok söz ettiren oyuncular:🔸Lionel Messi🔸Kylian Mbappe🔸Neymar Jr.🔸Cristiano Ronaldo🔸Son Heung-minHakkında en çok Tweet atılan takımlar:🔸Arjantin🔸Brezilya🔸Fransa🔸Portekiz 🔸Hırvatistan En çok tweetin atıldığı ülkeler:🔸Brezilya🔸Japonya🔸Arjantin🔸Amerika Birleşik Devletleri🔸Fransa

katar

arjantin

fransa

japonya

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

katar, 2022 dünya kupası, arjantin, twitter , fransa, abd, japonya, brezilya