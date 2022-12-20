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Twitter'da 2022 Dünya Kupası: Hakkında en çok tweetin atıldığı isimler, ülkeler, anlar paylaşıldı
Twitter'da 2022 Dünya Kupası: Hakkında en çok tweetin atıldığı isimler, ülkeler, anlar paylaşıldı
Twitter, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası istatistiklerini paylaştı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T18:32+0300
2022-12-20T18:59+0300
spor
katar
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Körfez ülkesi Katar'da 20 Kasım-18 Aralık arası düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, finalde Arjantin-Fransa karşılaşmasının ardından Arjantin'in zaferiyle sona erdi.Twitter, turnuva boyunca oynanan 64 maçın ardından 2022 Dünya Kupası'na ilişkin paylaşım istatistiklerini duyurdu.2022 Dünya Kupası için oluşturulan '#WC2022' etiketi, 147 milyar görüntülenme alarak #WC2018'i geride bıraktı. En çok tweet atılan maçListenin birinci sırasında, Fransa-Arjantin final karşılaşması yer aldı. Twitter'ın CEO'su Elon Musk da maç sırasında yaptığı paylaşımda, Fransa'nın golü sonrası saniyede 24 bin 400 tweet atıldığını duyurmuştu.Twitter'da en çok paylaşım yapılan anlar sırasıyla şöyle:🔸Arjantin - Fransa: Penaltı vuruşları sonunda Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanması🔸Arjantin - Fransa: Mbappé'nin attığı golle eşitliği sağlaması🔸Hırvatistan - Brezilya: Brezilya'nın son penaltı vuruşunu kaçırdığı ve Hırvatistan yarı finale yükselmesi🔸Arjantin - Fransa: Di Maria'nın maçın ilk yarısında Arjantin'i 2-0 öne geçirmesi🔸Hırvatistan - Brezilya: Neymar'ın attığı uzatmaların 106. dakikasında Brezilya'yı 1-0 öne geçirmesiTwitter'da adından en çok söz ettiren oyuncular:🔸Lionel Messi🔸Kylian Mbappe🔸Neymar Jr.🔸Cristiano Ronaldo🔸Son Heung-minHakkında en çok Tweet atılan takımlar:🔸Arjantin🔸Brezilya🔸Fransa🔸Portekiz 🔸Hırvatistan En çok tweetin atıldığı ülkeler:🔸Brezilya🔸Japonya🔸Arjantin🔸Amerika Birleşik Devletleri🔸Fransa
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katar, 2022 dünya kupası, arjantin, twitter , fransa, abd, japonya, brezilya
katar, 2022 dünya kupası, arjantin, twitter , fransa, abd, japonya, brezilya

Twitter'da 2022 Dünya Kupası: Hakkında en çok tweetin atıldığı isimler, ülkeler, anlar paylaşıldı

18:32 20.12.2022 (güncellendi: 18:59 20.12.2022)
© AFP 2022 / LUIS ROBAYOArjantin Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası zaferi
Arjantin Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası zaferi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / LUIS ROBAYO
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Twitter, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası istatistiklerini paylaştı.
Körfez ülkesi Katar'da 20 Kasım-18 Aralık arası düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, finalde Arjantin-Fransa karşılaşmasının ardından Arjantin'in zaferiyle sona erdi.

Twitter, turnuva boyunca oynanan 64 maçın ardından 2022 Dünya Kupası'na ilişkin paylaşım istatistiklerini duyurdu.

2022 Dünya Kupası için oluşturulan '#WC2022' etiketi, 147 milyar görüntülenme alarak #WC2018'i geride bıraktı.

En çok tweet atılan maç

Listenin birinci sırasında, Fransa-Arjantin final karşılaşması yer aldı. Twitter'ın CEO'su Elon Musk da maç sırasında yaptığı paylaşımda, Fransa'nın golü sonrası saniyede 24 bin 400 tweet atıldığını duyurmuştu.

Twitter'da en çok paylaşım yapılan anlar sırasıyla şöyle:

🔸Arjantin - Fransa: Penaltı vuruşları sonunda Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanması
🔸Arjantin - Fransa: Mbappé'nin attığı golle eşitliği sağlaması
🔸Hırvatistan - Brezilya: Brezilya'nın son penaltı vuruşunu kaçırdığı ve Hırvatistan yarı finale yükselmesi
🔸Arjantin - Fransa: Di Maria'nın maçın ilk yarısında Arjantin'i 2-0 öne geçirmesi
🔸Hırvatistan - Brezilya: Neymar'ın attığı uzatmaların 106. dakikasında Brezilya'yı 1-0 öne geçirmesi


Twitter'da adından en çok söz ettiren oyuncular:

🔸Lionel Messi
🔸Kylian Mbappe
🔸Neymar Jr.
🔸Cristiano Ronaldo
🔸Son Heung-min
© TwitterTwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
Twitter
© Twitter

Hakkında en çok Tweet atılan takımlar:


🔸Arjantin
🔸Brezilya
🔸Fransa
🔸Portekiz
🔸Hırvatistan

En çok tweetin atıldığı ülkeler:

🔸Brezilya
🔸Japonya
🔸Arjantin
🔸Amerika Birleşik Devletleri
🔸Fransa

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