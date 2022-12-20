Twitter'da 2022 Dünya Kupası: Hakkında en çok tweetin atıldığı isimler, ülkeler, anlar paylaşıldı
18:32 20.12.2022 (güncellendi: 18:59 20.12.2022)
© AFP 2022 / LUIS ROBAYOArjantin Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası zaferi
© AFP 2022 / LUIS ROBAYO
Twitter, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası istatistiklerini paylaştı.
Körfez ülkesi Katar'da 20 Kasım-18 Aralık arası düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, finalde Arjantin-Fransa karşılaşmasının ardından Arjantin'in zaferiyle sona erdi.
Twitter, turnuva boyunca oynanan 64 maçın ardından 2022 Dünya Kupası'na ilişkin paylaşım istatistiklerini duyurdu.
2022 Dünya Kupası için oluşturulan '#WC2022' etiketi, 147 milyar görüntülenme alarak #WC2018'i geride bıraktı.
Twitter, turnuva boyunca oynanan 64 maçın ardından 2022 Dünya Kupası'na ilişkin paylaşım istatistiklerini duyurdu.
2022 Dünya Kupası için oluşturulan '#WC2022' etiketi, 147 milyar görüntülenme alarak #WC2018'i geride bıraktı.
En çok tweet atılan maç
Listenin birinci sırasında, Fransa-Arjantin final karşılaşması yer aldı. Twitter'ın CEO'su Elon Musk da maç sırasında yaptığı paylaşımda, Fransa'nın golü sonrası saniyede 24 bin 400 tweet atıldığını duyurmuştu.
24,400 tweets per second for France’s goal, highest ever for World Cup!— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022
Twitter'da en çok paylaşım yapılan anlar sırasıyla şöyle:
🔸Arjantin - Fransa: Penaltı vuruşları sonunda Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanması
🔸Arjantin - Fransa: Mbappé'nin attığı golle eşitliği sağlaması
🔸Hırvatistan - Brezilya: Brezilya'nın son penaltı vuruşunu kaçırdığı ve Hırvatistan yarı finale yükselmesi
🔸Arjantin - Fransa: Di Maria'nın maçın ilk yarısında Arjantin'i 2-0 öne geçirmesi
🔸Hırvatistan - Brezilya: Neymar'ın attığı uzatmaların 106. dakikasında Brezilya'yı 1-0 öne geçirmesi
Twitter'da adından en çok söz ettiren oyuncular:
🔸Lionel Messi
🔸Kylian Mbappe
🔸Neymar Jr.
🔸Cristiano Ronaldo
🔸Son Heung-min
🔸Arjantin - Fransa: Mbappé'nin attığı golle eşitliği sağlaması
🔸Hırvatistan - Brezilya: Brezilya'nın son penaltı vuruşunu kaçırdığı ve Hırvatistan yarı finale yükselmesi
🔸Arjantin - Fransa: Di Maria'nın maçın ilk yarısında Arjantin'i 2-0 öne geçirmesi
🔸Hırvatistan - Brezilya: Neymar'ın attığı uzatmaların 106. dakikasında Brezilya'yı 1-0 öne geçirmesi
Twitter'da adından en çok söz ettiren oyuncular:
🔸Lionel Messi
🔸Kylian Mbappe
🔸Neymar Jr.
🔸Cristiano Ronaldo
🔸Son Heung-min
© TwitterTwitter
Hakkında en çok Tweet atılan takımlar:
🔸Arjantin
🔸Brezilya
🔸Fransa
🔸Portekiz
🔸Hırvatistan
En çok tweetin atıldığı ülkeler:
🔸Brezilya
🔸Japonya
🔸Arjantin
🔸Amerika Birleşik Devletleri
🔸Fransa
🔸Japonya
🔸Arjantin
🔸Amerika Birleşik Devletleri
🔸Fransa