https://sputniknews.com.tr/20221220/turk-dizisi-sen-cal-kapimi-rusyada-en-populer-televizyon-dizisi-oldu-1064793652.html
Türk dizisi 'Sen Çal Kapımı' Rusya'da en popüler televizyon dizisi oldu
Türk dizisi 'Sen Çal Kapımı' Rusya'da en popüler televizyon dizisi oldu
Rusya’da 'Sen Çal Kapımı' isimli Türk dizisi, 2022’nin en popüler televizyon dizisi olarak belirlendi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T15:58+0300
2022-12-20T15:58+0300
2022-12-20T16:05+0300
rusya
türk dizileri
popüler
sen çal kapımı
kerem bürsin
yaşam
hande erçel
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Rus çevrimiçi sosyal medya ve sosyal ağ hizmeti şirketi VK’nin projesi olan Kino Mail.ru portalı basın servisinin yaptığı açıklamada, Rus izleyicisinin, bu yıl reytinglerde en çok bir Türk dizisine puan verdiği belirtildi.Açıklamada, "Romantik komedi 'Sen Çal Kapımı' dizisi 2022 yılının en popüler dizisi oldu" ifadesi kullanıldı.Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı dizi, Altan Dönmez’in yönetmenliğinde ilk defa 2020 yılında yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20210909/sen-cal-kapimi-dizisi-game-of-thronesun-rekorunu-kirdi-1048767308.html
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rusya, türk dizileri, popüler, sen çal kapımı, kerem bürsin, hande erçel
rusya, türk dizileri, popüler, sen çal kapımı, kerem bürsin, hande erçel
Türk dizisi 'Sen Çal Kapımı' Rusya'da en popüler televizyon dizisi oldu
15:58 20.12.2022 (güncellendi: 16:05 20.12.2022) Abone ol
Rusya’da 'Sen Çal Kapımı' isimli Türk dizisi, 2022’nin en popüler televizyon dizisi olarak belirlendi.
Rus çevrimiçi sosyal medya ve sosyal ağ hizmeti şirketi VK’nin projesi olan Kino Mail.ru portalı basın servisinin yaptığı açıklamada, Rus izleyicisinin, bu yıl reytinglerde en çok bir Türk dizisine puan verdiği belirtildi.
Açıklamada, "Romantik komedi 'Sen Çal Kapımı' dizisi 2022 yılının en popüler dizisi oldu" ifadesi kullanıldı.
Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı dizi, Altan Dönmez’in yönetmenliğinde ilk defa 2020 yılında yayımlandı.