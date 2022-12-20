https://sputniknews.com.tr/20221220/turk-dizisi-sen-cal-kapimi-rusyada-en-populer-televizyon-dizisi-oldu-1064793652.html

Türk dizisi 'Sen Çal Kapımı' Rusya'da en popüler televizyon dizisi oldu

Türk dizisi 'Sen Çal Kapımı' Rusya'da en popüler televizyon dizisi oldu

Rusya’da 'Sen Çal Kapımı' isimli Türk dizisi, 2022’nin en popüler televizyon dizisi olarak belirlendi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T15:58+0300

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rusya

türk dizileri

popüler

sen çal kapımı

kerem bürsin

yaşam

hande erçel

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Rus çevrimiçi sosyal medya ve sosyal ağ hizmeti şirketi VK’nin projesi olan Kino Mail.ru portalı basın servisinin yaptığı açıklamada, Rus izleyicisinin, bu yıl reytinglerde en çok bir Türk dizisine puan verdiği belirtildi.Açıklamada, "Romantik komedi 'Sen Çal Kapımı' dizisi 2022 yılının en popüler dizisi oldu" ifadesi kullanıldı.Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in paylaştığı dizi, Altan Dönmez’in yönetmenliğinde ilk defa 2020 yılında yayımlandı.

https://sputniknews.com.tr/20210909/sen-cal-kapimi-dizisi-game-of-thronesun-rekorunu-kirdi-1048767308.html

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rusya, türk dizileri, popüler, sen çal kapımı, kerem bürsin, hande erçel