https://sputniknews.com.tr/20221220/tffden-yeni-kararlar-uzatma-sureleri-katardaki-gibi-olacak-hakem-hakkinda-konusana-sari-kart-1064789526.html

TFF'den yeni kararlar: Uzatma süreleri Katar'daki gibi olacak, hakem hakkında konuşana sarı kart

TFF'den yeni kararlar: Uzatma süreleri Katar'daki gibi olacak, hakem hakkında konuşana sarı kart

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 6 aylık döneme dair değerlendirme toplantısında yeni kararları bir bir duyurdu. 2022 Dünya Kupası'nı örnek veren Büyükekşi, Süper... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T15:00+0300

2022-12-20T15:00+0300

2022-12-20T15:00+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor toto süper lig

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hayata geçirilemeyen pek çok konuyu 6 ay gibi kısa bir sürede çözüme ulaştırdıklarını söyledi.Mehmet Büyükekşi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu olarak 6 aylık görev süresi içerisindeki faaliyetlerini değerlendirirken gelecek döneme yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı toplantıda federasyon olarak medya ve kamuoyu ile proaktif ve çift yönlü bir iletişim süreci yürütmenin gereğine inandıklarını ve medya ile sıkça bir araya gelerek gelişmeleri paylaşacaklarını ifade etti. Mehmet Büyükekşi, medya ve kamuoyundan gelecek geri bildirimleri dikkate alarak özlenen futbol iklimi ve kalitesinin, değer oluşturan futbol ekonomisinin tesis edilebileceğine inandığını kaydetti.Göreve başladıkları ilk günlerde askıda olan konuları çözüme kavuşturduklarını dile getiren Büyükekşi, şunları ifade etti:"Uzun süredir tartışılan ama bir türlü çözülemeyen pek çok konuyu 6 ay gibi rekor bir sürede hayata geçirdik. Yeni harcama limitlerini ilan ettik. Kulüp lisans ve finansal fair play talimatını değiştirdik. Uzun süre imzalanamayan yayın ihalesi anlaşmasını 150 milyon lira daha artırarak 2,2 milyar lira olarak imzaladık. Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN ile olan sözleşmemizi yeni bedelle 2 yıl uzattık. Yabancı sayısını çözüme kavuşturduk. Bu sezon Süper Lig'de 7+4 olarak planlanan yabancı sayısının, kulüplerimizle istişare ederek 8+3 olarak devam etmesine karar verdik. Spor Toto 1. Lig'de ise bir önceki sezonda uygulanan A takım listesinde 8 yabancı futbolcu uygulamasına devam etme kararı aldık. Buna ilaveten belirli kriterlere göre Spor Toto Süper Lig'de 3, Spor Toto 1. Lig'de 2 yabancı uyruklu 21 yaş altı futbolcunun transferine izin verdik."Göreve geldikten sonra uygulamaya koydukları diğer değişikliklerden de bahseden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şöyle konuştu:"TFF 2. ve 3. ligler yayın haklarını 5 yıllığına ihale ettik. Bu anlaşma ile bu liglerde yer alan 92 kulübün kalıcı gelir elde etmesini sağladık. Diğer taraftan TFF 2. ve 3. liglerin gelirlerini, deplasman yol ve konaklama yardımlarındaki artışla yükselttik. Kulüplere transfer tescillerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerinden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğünden 2022-2023 sezonunda muafiyet getirilerek transferlerde önemli bir imkan sağlanmış oldu."Deplasman seyircisi yasağını kaldırdıklarını ve misafir tribün seyirci kapasitesinin yüzde 30'a kadar çıkartılması konusunda karar aldıklarını kaydeden Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:"Temsilciler tarafından statlarda bulunan kamera odaları ile Riva'da bulunan maç operasyon odasının etkin kullanımıyla statlara kaçak seyirci girişleri önlenmeye başladı. THY, Turkcell, McDonalds ve P&G ile olan milli takım sponsorluk anlaşmalarımız ilk 6 aylık dönem içinde yenilendi. Mercedes ve Trendyol'la prensipte anlaştık, en kısa zamanda onlarla da imzalayacağız. Süper Lig ve 1. Lig isim hakkı sponsorlukları için Spor Toto ile anlaşma imzalandı ve kulüplerimiz için önemli bir gelir kaynağı oluşturuldu. Türkiye liglerinin resmi top sponsoru 3 yıllığına yapılan anlaşma ile Puma oldu. Kadın Süper Ligi isim hakkı için Turkcell ile olan anlaşmamız yenilendi ve kadın futbolunun marka değerini yükseltmek ve kadın futboluna özel kaynak yaratmak için önemli bir adım atıldı."TFF kurullarında önemli değişiklikler yaptıklarını, başkan ve üyeler için yeni kriterler getirdiklerini aktaran Büyükekşi, her kurulda en az bir kadın üyenin yer almasını sağladıklarını ifade etti.

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türkiye futbol federasyonu (tff), spor toto süper lig