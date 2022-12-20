https://sputniknews.com.tr/20221220/tbmm-genel-kurulunda-cocuk-istismarina-karsi-komisyon-kurulmasina-iliskin-onerge-tartisilacak-1064807967.html

TBMM Genel Kurulu'nda çocuk istismarına karşı komisyon kurulmasına ilişkin önerge tartışılacak

TBMM Genel Kurulu'nda çocuk istismarına karşı komisyon kurulmasına ilişkin önerge tartışılacak

TBMM Genel Kurulu'nda; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grupları, 'çocuk istismarının' önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması amacıyla önerge... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T22:20+0300

2022-12-20T22:20+0300

2022-12-20T22:20+0300

türkiye

tbmm genel kurulu

önerge

çocuk istismarı

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TBMM'de, 'çocuk istismarını' önlemek amacıyla araştırma komisyonu kurulacak. İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 2002'de, 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiği iddialarından sonra TBMM harekete geçti.TBMM Genel Kurulu'nda; 5 siyasi partinin komisyon kurulmasına ilişkin verecekleri ortak önergeleri, 22 Aralık Perşembe günü Genel Kurul'da ele alınacak.Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, komisyon kurulmasına dair diğer partiler de onaylarsa ortak önerge vermeyi teklif etti.Özel, "Perşembe günü farklı farklı grup önerileri getirmek yerine partilerin verdiği grup önerileri birleştirilmek suretiyle bu komisyonu kurabiliriz. Hem kamuoyuna verdiğimiz sözü tutmuş oluruz hem de farklı gündemlerin önüne geçmesine engel oluruz. Parti grupları olumlu yaklaşıyorsa bunu yapalım" dedi. Bunun üzerine; İYİ Parti ve HDP Grup Başkanvekilleri de ortak önerge konusunda mutabık olduklarını dile getirdiler.

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tbmm genel kurulu, önerge, çocuk istismarı