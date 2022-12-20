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https://sputniknews.com.tr/20221220/tbmm-genel-kurulunda-cocuk-istismarina-karsi-komisyon-kurulmasina-iliskin-onerge-tartisilacak-1064807967.html
TBMM Genel Kurulu'nda çocuk istismarına karşı komisyon kurulmasına ilişkin önerge tartışılacak
TBMM Genel Kurulu'nda çocuk istismarına karşı komisyon kurulmasına ilişkin önerge tartışılacak
TBMM Genel Kurulu'nda; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grupları, 'çocuk istismarının' önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması amacıyla önerge... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T22:20+0300
2022-12-20T22:20+0300
türkiye
tbmm genel kurulu
önerge
çocuk istismarı
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TBMM'de, 'çocuk istismarını' önlemek amacıyla araştırma komisyonu kurulacak. İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 2002'de, 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiği iddialarından sonra TBMM harekete geçti.TBMM Genel Kurulu'nda; 5 siyasi partinin komisyon kurulmasına ilişkin verecekleri ortak önergeleri, 22 Aralık Perşembe günü Genel Kurul'da ele alınacak.Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, komisyon kurulmasına dair diğer partiler de onaylarsa ortak önerge vermeyi teklif etti.Özel, "Perşembe günü farklı farklı grup önerileri getirmek yerine partilerin verdiği grup önerileri birleştirilmek suretiyle bu komisyonu kurabiliriz. Hem kamuoyuna verdiğimiz sözü tutmuş oluruz hem de farklı gündemlerin önüne geçmesine engel oluruz. Parti grupları olumlu yaklaşıyorsa bunu yapalım" dedi. Bunun üzerine; İYİ Parti ve HDP Grup Başkanvekilleri de ortak önerge konusunda mutabık olduklarını dile getirdiler.
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tbmm genel kurulu, önerge, çocuk istismarı
tbmm genel kurulu, önerge, çocuk istismarı

TBMM Genel Kurulu'nda çocuk istismarına karşı komisyon kurulmasına ilişkin önerge tartışılacak

22:20 20.12.2022
© AATBMM Genel Kurulu, TBMM
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AA
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TBMM Genel Kurulu'nda; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grupları, 'çocuk istismarının' önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması amacıyla önerge verecek. 5 siyasi partinin komisyon kurulmasına ilişkin verecekleri ortak önergeleri, 22 Aralık Perşembe günü Genel Kurul'da ele alınacak.
TBMM'de, 'çocuk istismarını' önlemek amacıyla araştırma komisyonu kurulacak. İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 2002'de, 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiği iddialarından sonra TBMM harekete geçti.
TBMM Genel Kurulu'nda; 5 siyasi partinin komisyon kurulmasına ilişkin verecekleri ortak önergeleri, 22 Aralık Perşembe günü Genel Kurul'da ele alınacak.
Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, komisyon kurulmasına dair diğer partiler de onaylarsa ortak önerge vermeyi teklif etti.
Özel, "Perşembe günü farklı farklı grup önerileri getirmek yerine partilerin verdiği grup önerileri birleştirilmek suretiyle bu komisyonu kurabiliriz. Hem kamuoyuna verdiğimiz sözü tutmuş oluruz hem de farklı gündemlerin önüne geçmesine engel oluruz. Parti grupları olumlu yaklaşıyorsa bunu yapalım" dedi. Bunun üzerine; İYİ Parti ve HDP Grup Başkanvekilleri de ortak önerge konusunda mutabık olduklarını dile getirdiler.
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