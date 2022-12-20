https://sputniknews.com.tr/20221220/suudi-arabistan-simdi-petrol-pazarindaki-fiyat-dinamiklerini-opec-degil-opec-kararlari-yonetiyor-1064794786.html

Suudi Arabistan: Şimdi petrol pazarındaki fiyat dinamiklerini OPEC değil, OPEC+ kararları yönetiyor

Suudi Arabistan: Şimdi petrol pazarındaki fiyat dinamiklerini OPEC değil, OPEC+ kararları yönetiyor

Suudi Arabistan Şura Meclisi Üyesi Fadel bin Saad al-Buainain, şu anda dünya petrol pazarındaki fiyat dinamiklerinin OPEC ülkelerinin değil, OPEC+ ülkelerinin... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T16:11+0300

2022-12-20T16:11+0300

2022-12-20T16:11+0300

ekonomi

suudi arabistan

petrol

opec+

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Sputnik’e özel röportaj veren al-Buainain, Suudi Arabistan’ın neden OPEC formatından çok OPEC + anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğunu anlattı.Al-Buainain, OPEC çalışma mekanizmasının petrol piyasasının istikrarına katkıda bulunup bulunmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Şu anda petrol piyasasındaki fiyat dinamiklerinin sadece OPEC üyesi ülkelerin değil, OPEC+ ülkelerinin kararları ile yönetildiğini söyleyebilirim. Anlaşma, özellikle ortak çabalarla fiyat ve arz dengesini korumak için oluşturuldu, OPEC+’ın çalışması hedefleri ile tam olarak örtüşüyor. OPEC +'ın çalışması olmasaydı koronavirüs pandemisi ve 2020'deki küresel kapanmalar sırasında petrol fiyatlarını dengeleme ile başa çıkamazdık, bunu belirtmek isterim. Bu nedenle OPEC'in OPEC+ olarak genişlemesi son derece doğru bir karar oldu.”‘Vizyon-2030’ programının başlatılmasından bu yana Suudi Arabistan'ın hazinenin petrol satışlarına olan bağımlılığını kademeli olarak azalttığına dikkat çeken al-Buainain, “Ekonominin çeşitlendirilmesi halihazırda devam ediyor; turizm, madencilik ve askeri-sanayi sektörü şimdiden yüksek gelir sağlıyor. 2022'de Suudi Arabistan'ın bütçesinde petrol üretim gelirlerinin yaklaşık 392 milyar riyal olduğunu söyleyebilirim: bu devletin toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 32'sine denk geliyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221213/opec-kuresel-petrol-uretimi-kasimda-artti-1064544203.html

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