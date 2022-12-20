https://sputniknews.com.tr/20221220/suudi-arabistan-simdi-petrol-pazarindaki-fiyat-dinamiklerini-opec-degil-opec-kararlari-yonetiyor-1064794786.html
Suudi Arabistan: Şimdi petrol pazarındaki fiyat dinamiklerini OPEC değil, OPEC+ kararları yönetiyor
Suudi Arabistan: Şimdi petrol pazarındaki fiyat dinamiklerini OPEC değil, OPEC+ kararları yönetiyor
Suudi Arabistan Şura Meclisi Üyesi Fadel bin Saad al-Buainain, şu anda dünya petrol pazarındaki fiyat dinamiklerinin OPEC ülkelerinin değil, OPEC+ ülkelerinin... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T16:11+0300
2022-12-20T16:11+0300
2022-12-20T16:11+0300
ekonomi
suudi arabistan
petrol
opec+
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Sputnik’e özel röportaj veren al-Buainain, Suudi Arabistan’ın neden OPEC formatından çok OPEC + anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğunu anlattı.Al-Buainain, OPEC çalışma mekanizmasının petrol piyasasının istikrarına katkıda bulunup bulunmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Şu anda petrol piyasasındaki fiyat dinamiklerinin sadece OPEC üyesi ülkelerin değil, OPEC+ ülkelerinin kararları ile yönetildiğini söyleyebilirim. Anlaşma, özellikle ortak çabalarla fiyat ve arz dengesini korumak için oluşturuldu, OPEC+’ın çalışması hedefleri ile tam olarak örtüşüyor. OPEC +'ın çalışması olmasaydı koronavirüs pandemisi ve 2020'deki küresel kapanmalar sırasında petrol fiyatlarını dengeleme ile başa çıkamazdık, bunu belirtmek isterim. Bu nedenle OPEC'in OPEC+ olarak genişlemesi son derece doğru bir karar oldu.”‘Vizyon-2030’ programının başlatılmasından bu yana Suudi Arabistan'ın hazinenin petrol satışlarına olan bağımlılığını kademeli olarak azalttığına dikkat çeken al-Buainain, “Ekonominin çeşitlendirilmesi halihazırda devam ediyor; turizm, madencilik ve askeri-sanayi sektörü şimdiden yüksek gelir sağlıyor. 2022'de Suudi Arabistan'ın bütçesinde petrol üretim gelirlerinin yaklaşık 392 milyar riyal olduğunu söyleyebilirim: bu devletin toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 32'sine denk geliyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221213/opec-kuresel-petrol-uretimi-kasimda-artti-1064544203.html
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suudi arabistan, petrol, opec+
suudi arabistan, petrol, opec+
Suudi Arabistan: Şimdi petrol pazarındaki fiyat dinamiklerini OPEC değil, OPEC+ kararları yönetiyor
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Suudi Arabistan Şura Meclisi Üyesi Fadel bin Saad al-Buainain, şu anda dünya petrol pazarındaki fiyat dinamiklerinin OPEC ülkelerinin değil, OPEC+ ülkelerinin kararları ile yönetildiğini belirtti.
Sputnik’e özel röportaj veren al-Buainain, Suudi Arabistan’ın neden OPEC formatından çok OPEC + anlaşması üzerinde çalışmaya hazır olduğunu anlattı.
Al-Buainain, OPEC çalışma mekanizmasının petrol piyasasının istikrarına katkıda bulunup bulunmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Şu anda petrol piyasasındaki fiyat dinamiklerinin sadece OPEC üyesi ülkelerin değil, OPEC+ ülkelerinin kararları ile yönetildiğini söyleyebilirim. Anlaşma, özellikle ortak çabalarla fiyat ve arz dengesini korumak için oluşturuldu, OPEC+’ın çalışması hedefleri ile tam olarak örtüşüyor. OPEC +'ın çalışması olmasaydı koronavirüs pandemisi ve 2020'deki küresel kapanmalar sırasında petrol fiyatlarını dengeleme ile başa çıkamazdık, bunu belirtmek isterim. Bu nedenle OPEC'in OPEC+ olarak genişlemesi son derece doğru bir karar oldu.”
‘Vizyon-2030’ programının başlatılmasından bu yana Suudi Arabistan'ın hazinenin petrol satışlarına olan bağımlılığını kademeli olarak azalttığına dikkat çeken al-Buainain, “Ekonominin çeşitlendirilmesi halihazırda devam ediyor; turizm, madencilik ve askeri-sanayi sektörü şimdiden yüksek gelir sağlıyor. 2022'de Suudi Arabistan'ın bütçesinde petrol üretim gelirlerinin yaklaşık 392 milyar riyal olduğunu söyleyebilirim: bu devletin toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 32'sine denk geliyor” ifadelerini kullandı.