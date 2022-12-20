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Sosyal medyadaki canlı yayında 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Emre T. tutuklandı
Sosyal medyadaki canlı yayında 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Emre T. tutuklandı
Bursa’da sosyal medyadan yaptığı canlı yayında 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Emre T., tutuklandı. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T16:35+0300
2022-12-20T16:35+0300
yaşam
cinsel istismar
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arkadaşının 11 yaşındaki kız kardeşine istismarda bulunan şüpheli tutuklandı.3 yıl önce Emre T., arkadaşının kız kardeşi olduğu öğrenilen 11 yaşındaki kız çocuğu yanındayken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Emre T., yayın sırasında kız çocuğuna istismarda bulundu.Sosyal medyada geçen günlerde yayınlanan görüntüleri ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte hesapla yayın açan Emre T.’yi tespit etti. Emre T., 18 Aralık’ta Osmangazi ilçesindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Emre T., mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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cinsel istismar

Sosyal medyadaki canlı yayında 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Emre T. tutuklandı

16:35 20.12.2022
© FotoğrafSosyal medyadaki canlı yayında 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Emre T. tutuklandı
Sosyal medyadaki canlı yayında 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Emre T. tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© Fotoğraf
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Bursa’da sosyal medyadan yaptığı canlı yayında 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Emre T., tutuklandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde arkadaşının 11 yaşındaki kız kardeşine istismarda bulunan şüpheli tutuklandı.
3 yıl önce Emre T., arkadaşının kız kardeşi olduğu öğrenilen 11 yaşındaki kız çocuğu yanındayken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Emre T., yayın sırasında kız çocuğuna istismarda bulundu.
Sosyal medyada geçen günlerde yayınlanan görüntüleri ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte hesapla yayın açan Emre T.’yi tespit etti.
Emre T., 18 Aralık’ta Osmangazi ilçesindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Emre T., mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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