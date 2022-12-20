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https://sputniknews.com.tr/20221220/snoop-doggun-twitteri-yonetmeli-miyim-anketine-3-milyon-kisi-oy-verdi-yuzde-81-evet-1064792056.html
Snoop Dogg'un 'Twitter'ı yönetmeli miyim?' anketine 3 milyon kişi oy verdi: Yüzde 81 'Evet'
Snoop Dogg'un 'Twitter'ı yönetmeli miyim?' anketine 3 milyon kişi oy verdi: Yüzde 81 'Evet'
Elon Musk'ın "İstifa etmeli miyim?" sorusuyla kullanıcılara sunduğu anketten sonra, ABD'li ünlü rap yıldızı Snoop Dogg da "Twitter'ı yönetmeli miyim?"... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T15:11+0300
2022-12-20T15:11+0300
dünya
twitter
elon musk
snoop dogg
anket
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44 milyar dolara Twitter'ı satın alarak şirketin başına geçen Elon Musk, platformdaki kişisel hesabından paylaştığı ankette kullanıcılara "Twitter'ın başkanı olarak istifa etmeli miyim?" sorusunu yöneltmişti. Çoğunluğun "Evet" yanıtı verdiği anketin ardından, ABD'li ünlü rap yıldızı Snoop Dogg da "Twitter'ı yönetmeli miyim?" sorusuyla bir anket başlattı.Musk'ın anketiyle dalga geçen Snoop'un anketinde 3 milyondan fazla kullanıcı oy kullanırken, kullanıcıların yüzde 81 oranındaki ezici çoğunluğu "Evet" yanıtını verdi.Öte yandan, Musk ise Twitter'ın başkanlığından kesin olarak istifa edip etmeyeceği konusunda henüz yorum yapmadı. Musk, CEO'luk görevinden istifa etse bile Twitter'ın sahibi olmaya devam edecek.
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twitter , elon musk, snoop dogg, anket

Snoop Dogg'un 'Twitter'ı yönetmeli miyim?' anketine 3 milyon kişi oy verdi: Yüzde 81 'Evet'

15:11 20.12.2022
© AFP 2022Snoop Dogg
Snoop Dogg - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022
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Elon Musk'ın "İstifa etmeli miyim?" sorusuyla kullanıcılara sunduğu anketten sonra, ABD'li ünlü rap yıldızı Snoop Dogg da "Twitter'ı yönetmeli miyim?" sorusuyla anket yaptı. Kullanıcıların yüzde 81'i ise, Snoop'un anketine "Evet" yanıtını verdi.
44 milyar dolara Twitter'ı satın alarak şirketin başına geçen Elon Musk, platformdaki kişisel hesabından paylaştığı ankette kullanıcılara "Twitter'ın başkanı olarak istifa etmeli miyim?" sorusunu yöneltmişti.
Çoğunluğun "Evet" yanıtı verdiği anketin ardından, ABD'li ünlü rap yıldızı Snoop Dogg da "Twitter'ı yönetmeli miyim?" sorusuyla bir anket başlattı.
Musk'ın anketiyle dalga geçen Snoop'un anketinde 3 milyondan fazla kullanıcı oy kullanırken, kullanıcıların yüzde 81 oranındaki ezici çoğunluğu "Evet" yanıtını verdi.
Öte yandan, Musk ise Twitter'ın başkanlığından kesin olarak istifa edip etmeyeceği konusunda henüz yorum yapmadı. Musk, CEO'luk görevinden istifa etse bile Twitter'ın sahibi olmaya devam edecek.
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