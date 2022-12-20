Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221220/sinop-aciklarinda-kuru-yuk-gemisinde-yangin-1064809932.html
Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın: '16 gemi mürettebatı kurtarılmıştır'
Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın: '16 gemi mürettebatı kurtarılmıştır'
Sinop açıklarında Bata isimli kuru yük gemisinde çıkan yangınla ilgili Sinop Valiliği'nden son olarak "Olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 16 gemi... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T22:53+0300
2022-12-20T23:50+0300
sinop
gemi
yangın
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064810939_0:1:638:360_1920x0_80_0_0_463e7b9c0b3308d32a7c81858d89651e.jpg
Sinop açıklarında saat 21.00 sıralarında Sinop açıklarında Bata isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Civardaki gemilere telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına balıkçı teknesi yanıt verdi.Sinop Valiliği yanınla ilgili son duruma dair "Sinop açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde meydana gelen yangında, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 16 gemi mürettebatı kurtarılmıştır" açıklamasında bulundu.'Gemi kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir'Sinop Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan ilk açıklama şunlar ifade edilmişti.'Sahil Güvenlik birimi yanan geminin yanındadır'Denizcilik Genel Müdürlüğü ise sosyal medya üzerinden yangınla ilgili şu açıklamalarda bulundu:"Sinop'un 5 mil açığında seyreden Panama bayraklı Köstence’den Trabzon’a seyreden BEATA isimli gemide yangın çıktığı bilgisinin Türk Radyo tarafından, AAKK Merkezimize iletilmesi üzerine, Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirilmiştir.Kurtarma çalışmalarına katılan Sürsan 21 balıkçı teknesi tarafından 13 kazazede, Kazım Kobya balıkçı gemisi tarafından 3 kazazede olmak üzere toplam 16 kazazede tahliye edilmiş olup henüz ulaşılamayan bir kazazede için arama çalışmaları devam etmektedir.Kazazedelerden yaralı olanlar Sinop Merkez iskelesinde hazır bekletilen ambulanslar ile hastaneye sevk edilmiş olup Sahil Güvenlik birimi yaşam mahali yanan geminin yanındadır."
sinop
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064810939_79:0:559:360_1920x0_80_0_0_cc79a4e0095eca4bf15e284ecd5307cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sinop, gemi, yangın
sinop, gemi, yangın

Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın: '16 gemi mürettebatı kurtarılmıştır'

22:53 20.12.2022 (güncellendi: 23:50 20.12.2022)
© İHASinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın
Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© İHA
Abone olTelegram
Sinop açıklarında Bata isimli kuru yük gemisinde çıkan yangınla ilgili Sinop Valiliği'nden son olarak "Olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 16 gemi mürettebatı kurtarılmıştır" açıklaması yapıldı.
Sinop açıklarında saat 21.00 sıralarında Sinop açıklarında Bata isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Civardaki gemilere telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına balıkçı teknesi yanıt verdi.
Sinop Valiliği yanınla ilgili son duruma dair "Sinop açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde meydana gelen yangında, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 16 gemi mürettebatı kurtarılmıştır" açıklamasında bulundu.

'Gemi kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir'

Sinop Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan ilk açıklama şunlar ifade edilmişti.
"20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1'i ağır yaralı, 3'ü hafif yaralı olmak üzere 13 gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar (yaşam alanı) bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan 3 mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."

'Sahil Güvenlik birimi yanan geminin yanındadır'

Denizcilik Genel Müdürlüğü ise sosyal medya üzerinden yangınla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Sinop'un 5 mil açığında seyreden Panama bayraklı Köstence’den Trabzon’a seyreden BEATA isimli gemide yangın çıktığı bilgisinin Türk Radyo tarafından, AAKK Merkezimize iletilmesi üzerine, Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirilmiştir.
Kurtarma çalışmalarına katılan Sürsan 21 balıkçı teknesi tarafından 13 kazazede, Kazım Kobya balıkçı gemisi tarafından 3 kazazede olmak üzere toplam 16 kazazede tahliye edilmiş olup henüz ulaşılamayan bir kazazede için arama çalışmaları devam etmektedir.
Kazazedelerden yaralı olanlar Sinop Merkez iskelesinde hazır bekletilen ambulanslar ile hastaneye sevk edilmiş olup Sahil Güvenlik birimi yaşam mahali yanan geminin yanındadır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала