Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın: '16 gemi mürettebatı kurtarılmıştır'
22:53 20.12.2022 (güncellendi: 23:50 20.12.2022)
© İHASinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın
© İHA
Sinop açıklarında Bata isimli kuru yük gemisinde çıkan yangınla ilgili Sinop Valiliği'nden son olarak "Olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 16 gemi mürettebatı kurtarılmıştır" açıklaması yapıldı.
Sinop açıklarında saat 21.00 sıralarında Sinop açıklarında Bata isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Civardaki gemilere telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına balıkçı teknesi yanıt verdi.
Sinop Valiliği yanınla ilgili son duruma dair "Sinop açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde meydana gelen yangında, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 16 gemi mürettebatı kurtarılmıştır" açıklamasında bulundu.
'Gemi kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir'
Sinop Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan ilk açıklama şunlar ifade edilmişti.
"20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide 17 mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından 1'i ağır yaralı, 3'ü hafif yaralı olmak üzere 13 gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar (yaşam alanı) bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan 3 mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir."
December 20, 2022
'Sahil Güvenlik birimi yanan geminin yanındadır'
Denizcilik Genel Müdürlüğü ise sosyal medya üzerinden yangınla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"Sinop'un 5 mil açığında seyreden Panama bayraklı Köstence’den Trabzon’a seyreden BEATA isimli gemide yangın çıktığı bilgisinin Türk Radyo tarafından, AAKK Merkezimize iletilmesi üzerine, Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirilmiştir.
Kurtarma çalışmalarına katılan Sürsan 21 balıkçı teknesi tarafından 13 kazazede, Kazım Kobya balıkçı gemisi tarafından 3 kazazede olmak üzere toplam 16 kazazede tahliye edilmiş olup henüz ulaşılamayan bir kazazede için arama çalışmaları devam etmektedir.
Kazazedelerden yaralı olanlar Sinop Merkez iskelesinde hazır bekletilen ambulanslar ile hastaneye sevk edilmiş olup Sahil Güvenlik birimi yaşam mahali yanan geminin yanındadır."
Sinop'un 5 mil açığında seyreden Panama bayraklı Köstence’den Trabzon’a seyreden BEATA isimli gemide yangın çıktığı bilgisinin Türk Radyo tarafından, AAKK Merkezimize iletilmesi üzerine, Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirilmiştir. pic.twitter.com/ZWmZNKXU8H— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 20, 2022