https://sputniknews.com.tr/20221220/savunma-sanayii-toplantisinda-fuze-ve-hava-savunma-sistemlerinin-seri-uretimlerine-karar-verildi-1064797442.html

Savunma Sanayii toplantısında füze ve hava savunma sistemlerinin seri üretimlerine karar verildi

Savunma Sanayii toplantısında füze ve hava savunma sistemlerinin seri üretimlerine karar verildi

Savunma Sanayii İcra Komitesinde Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine... 20.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-20T17:29+0300

2022-12-20T17:29+0300

2022-12-20T17:29+0300

türkiye

savunma sanayi

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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.

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2022

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