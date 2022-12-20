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https://sputniknews.com.tr/20221220/savunma-sanayii-toplantisinda-fuze-ve-hava-savunma-sistemlerinin-seri-uretimlerine-karar-verildi-1064797442.html
Savunma Sanayii toplantısında füze ve hava savunma sistemlerinin seri üretimlerine karar verildi
Savunma Sanayii toplantısında füze ve hava savunma sistemlerinin seri üretimlerine karar verildi
Savunma Sanayii İcra Komitesinde Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T17:29+0300
2022-12-20T17:29+0300
türkiye
savunma sanayi
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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.
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savunma sanayi
savunma sanayi

Savunma Sanayii toplantısında füze ve hava savunma sistemlerinin seri üretimlerine karar verildi

17:29 20.12.2022
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Savunma Sanayii İcra Komitesinde Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine karar verildi.
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik kararlar alındı.
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