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https://sputniknews.com.tr/20221220/sariyerde-ali-poyrazoglu-tiyatrosuna-ait-depo-yandi-1064787381.html
Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo yandı
Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo yandı
Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo, çıkan yangında küle döndü. Ali Poyrazoğlu, "Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı.. Durmak yok.... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T14:05+0300
2022-12-20T14:29+0300
ali poyrazoğlu
sarıyer
yangın
tiyatro
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Sarıyer Pınar Mahallesi, Nehir Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer binalara da sıçradı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait, tiyatro dekorlarının ve kuklaların bulunduğu depo da alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürülen yangında dekorların bulunduğu depo küle döndü.Ali Poyrazoğlu: Durmak yok, yarın yeniden başlıyoruzAli Poyrazoğlu deponun yandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Poyrazoğlu yaptığı paylaşımda, "Canım çok sıkkın. 50 önce kurduğum tiyatromun büyük deposu yandı bugün. Bütün dekorlar, ses ışık sistemleri.. Bir tiyatro müzesi için oluşturduğum 200 kukla, büyük bir maske koleksiyonu.. Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı.. Durmak yok.. Yarın yeniden başlıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221216/istanbul-leventte-avm-yangini-1064660956.html
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ali poyrazoğlu, sarıyer, yangın, tiyatro
ali poyrazoğlu, sarıyer, yangın, tiyatro

Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo yandı

14:05 20.12.2022 (güncellendi: 14:29 20.12.2022)
© DHASarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo
Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© DHA
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Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo, çıkan yangında küle döndü. Ali Poyrazoğlu, "Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı.. Durmak yok.. Yarın yeniden başlıyoruz" dedi.
Sarıyer Pınar Mahallesi, Nehir Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer binalara da sıçradı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait, tiyatro dekorlarının ve kuklaların bulunduğu depo da alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürülen yangında dekorların bulunduğu depo küle döndü.

Ali Poyrazoğlu: Durmak yok, yarın yeniden başlıyoruz

Ali Poyrazoğlu deponun yandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Poyrazoğlu yaptığı paylaşımda, "Canım çok sıkkın. 50 önce kurduğum tiyatromun büyük deposu yandı bugün. Bütün dekorlar, ses ışık sistemleri.. Bir tiyatro müzesi için oluşturduğum 200 kukla, büyük bir maske koleksiyonu.. Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı.. Durmak yok.. Yarın yeniden başlıyoruz" dedi.
İstanbul Levent'te AVM yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2022
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