Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo yandı
14:05 20.12.2022 (güncellendi: 14:29 20.12.2022)
© DHASarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo
© DHA
Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo, çıkan yangında küle döndü. Ali Poyrazoğlu, "Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı.. Durmak yok.. Yarın yeniden başlıyoruz" dedi.
Sarıyer Pınar Mahallesi, Nehir Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında bir gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer binalara da sıçradı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait, tiyatro dekorlarının ve kuklaların bulunduğu depo da alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürülen yangında dekorların bulunduğu depo küle döndü.
Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depo yandıhttps://t.co/EiKQDxpW23 pic.twitter.com/Hyfx2lIQM3— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 20, 2022
Ali Poyrazoğlu: Durmak yok, yarın yeniden başlıyoruz
Ali Poyrazoğlu deponun yandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Poyrazoğlu yaptığı paylaşımda, "Canım çok sıkkın. 50 önce kurduğum tiyatromun büyük deposu yandı bugün. Bütün dekorlar, ses ışık sistemleri.. Bir tiyatro müzesi için oluşturduğum 200 kukla, büyük bir maske koleksiyonu.. Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı.. Durmak yok.. Yarın yeniden başlıyoruz" dedi.
Canım çok sıkkın.— Ali Poyrazoğlu (@alipoyrazoglu) December 19, 2022
50 önce kurduğum tiyatromun büyük deposu yandı bugün.
Bütün dekorlar,ses ışık sistemleri..Bir tiyatro müzesi için oluşturduğum
200 kukla ,büyük bir maske kolleksiyonu..
Yangın her şeyi aldı.
Anılar ve alkışlar bize kaldı..
Durmak yok..yarın yeniden başlıyoruz pic.twitter.com/c0lnlNu1tR
16 Aralık, 13:02