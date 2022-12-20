https://sputniknews.com.tr/20221220/saglik-calisanlarinin-banka-promosyon-odemelerinde-anlasmaya-varildi-29-bin-lira-1064805721.html
Sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira banka promosyon ödemesi yapılacak
Sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira banka promosyon ödemesi yapılacak
Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T21:27+0300
2022-12-20T21:27+0300
2022-12-20T21:35+0300
türkiye
sağlık çalışanı
promosyon
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde 'para puan' olarak verilecek.
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sağlık çalışanı, promosyon, sağlık bakanlığı
sağlık çalışanı, promosyon, sağlık bakanlığı
Sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira banka promosyon ödemesi yapılacak
21:27 20.12.2022 (güncellendi: 21:35 20.12.2022) Abone ol
Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.
Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın girişimleriyle Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.
Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde 'para puan' olarak verilecek.