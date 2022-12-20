Sabah başyazarı: Türkiye kendini Rusya'ya karşı 'NATO'nun ileri karakolu' olma konumundan çıkardı

"Bunun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu, Batıcı bir şaklabanın peşine takılarak yok olan Ukrayna'ya bakıp anlayabiliriz. Veya şu an büyük bir enerji krizi yaşayan ve bu kış soğuktan binlerce insanın ölmesinden korkulan Avrupa'ya bakarak da görebiliriz. Bazı masum görünen siyasi tercihlerin çok hayati sonuçları olabilir. Mesela, Ukrayna halkı da "Biraz gülelim" demişti. Batı da "parayı ve silahı" yığdı. Ama gelinen durumda Ukrayna halkının ne elektriği, ne suyu, ne de ısıtma sistemi var. Hepsi çökmüş durumda. Mazlum Ukrayna halkı ise Rusya ordusunun insafına bırakılmış şekilde işgal edilmeyi bekliyor. ABD ve AB'ye güvenerek sahte kahramanların peşinden maceraya atılan Ukrayna'nın yaşadığı tam ibretlik bir durum."