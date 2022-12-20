Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221220/sabah-basyazari-turkiye-kendini-rusyaya-karsi-natonun-ileri-karakolu-olma-konumundan-cikardi-1064776946.html
Sabah başyazarı: Türkiye kendini Rusya'ya karşı 'NATO'nun ileri karakolu' olma konumundan çıkardı
Sabah başyazarı: Türkiye kendini Rusya'ya karşı 'NATO'nun ileri karakolu' olma konumundan çıkardı
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair kaleme aldığı yazısında "Bütün bu badireleri atlatan Türkiye- Rusya veya daha doğrusu... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T08:11+0300
2022-12-20T08:11+0300
türkiye
sabah gazetesi
mehmet barlas
türkiye
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/1c/1049324165_0:369:2984:2048_1920x0_80_0_0_6aba09c073d31674c287ecd84f162c11.jpg
Mehmet Barlas'ın "Ukrayna’nın ibretlik durumu" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/1c/1049324165_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_02336bceeee24f673cc69aedc03e7102.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sabah gazetesi, mehmet barlas, türkiye, rusya
sabah gazetesi, mehmet barlas, türkiye, rusya

Sabah başyazarı: Türkiye kendini Rusya'ya karşı 'NATO'nun ileri karakolu' olma konumundan çıkardı

08:11 20.12.2022
© SputnikRecep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin
Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair kaleme aldığı yazısında "Bütün bu badireleri atlatan Türkiye- Rusya veya daha doğrusu Erdoğan- Putin, karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki geliştirmeyi başardı. Türkiye kendini Rusya'ya karşı 'NATO'nun ileri karakolu' olma konumundan çıkardı" dedi.
Mehmet Barlas'ın "Ukrayna’nın ibretlik durumu" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
"Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürütürken FETÖ'cü bir polis tarafından suikasta uğrayan Andrey Karlov, 6. ölüm yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı. Eski büyükelçinin ölüm yıldönümünde çok duygusal bir konuşma yapan yeni büyükelçi Aleksey Yerhov'un şu sözleri çok önemliydi: 'Karlov'un davası, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkakım doğalgaz boru hattı, ülkelerimizin liderlerinin gündeminde olan enerji ve doğalgaz sektörlerindeki projelerdir. Onun davası, ülkelerimiz arasındaki rekor ticaret hacmidir. Onun sadece büyükelçilikte değil Türkiye'de, Ankara'da anılıyor olması önemlidir'."
"Küresel güçler, Türkiye ile Rusya'nın arası bozulsun, Türkiye'nin durumu mevcut Ukrayna gibi olsun diye ellerinden geleni yaptılar. Hatırlanacağı gibi 2015 yılında Türk Hava Kuvvetleri, bir Rus uçağını düşürmüş ve sır perdesi hâlâ aralanamamıştı. Rusya ile ilişkilerimizin ne kadar bozulduğunu ve ekonomimizin ne kadar yara aldığını sanırım hatırlatmama gerek yok Bütün bu badireleri atlatan Türkiye- Rusya veya daha doğrusu Erdoğan- Putin, karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki geliştirmeyi başardı. Türkiye kendini Rusya'ya karşı "NATO'nun ileri karakolu" olma konumundan çıkardı."
"Bunun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu, Batıcı bir şaklabanın peşine takılarak yok olan Ukrayna'ya bakıp anlayabiliriz. Veya şu an büyük bir enerji krizi yaşayan ve bu kış soğuktan binlerce insanın ölmesinden korkulan Avrupa'ya bakarak da görebiliriz. Bazı masum görünen siyasi tercihlerin çok hayati sonuçları olabilir. Mesela, Ukrayna halkı da "Biraz gülelim" demişti. Batı da "parayı ve silahı" yığdı. Ama gelinen durumda Ukrayna halkının ne elektriği, ne suyu, ne de ısıtma sistemi var. Hepsi çökmüş durumda. Mazlum Ukrayna halkı ise Rusya ordusunun insafına bırakılmış şekilde işgal edilmeyi bekliyor. ABD ve AB'ye güvenerek sahte kahramanların peşinden maceraya atılan Ukrayna'nın yaşadığı tam ibretlik bir durum."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала