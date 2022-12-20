https://sputniknews.com.tr/20221220/rusyada-ukraynaya-giden-dogalgaz-boru-hattinda-patlama-meydana-geldi-1064794689.html
Rusya’da Ukrayna’ya giden doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Rusya’da Ukrayna’ya giden doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nde, Batı Sibirya’dan gelen ve Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz taşıyan Urengoy-Pomarı-Ujgorod doğalgaz boru hattında... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T16:05+0300
2022-12-20T16:05+0300
2022-12-20T16:05+0300
dünya
çuvaşistan
boru
doğalgaz boru hattı
boru hattı
patlama
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Çuvaşistan Cumhuriyeti Başkanlığı basın dairesinden gazetecilere yapılan açıklamaya göre Batı Sibirya’dan gelerek Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz taşıyan Urengoy-Pomarı-Ujgorod doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.Açıklamada, “Yangın öncesinde işletmeci kuruluş tarafından çalışma yürütülüyordu. Olayın nedenleri araştırılıyor, ön bilgilere göre can kaybı ya da yaralanan yok. Çuvaşistan Başkanı bilgilendirildi, durumu kontrol altında tutuyor” ifadelerine yer verildi.
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çuvaşistan, boru, doğalgaz boru hattı, boru hattı, patlama
çuvaşistan, boru, doğalgaz boru hattı, boru hattı, patlama
Rusya’da Ukrayna’ya giden doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
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Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nde, Batı Sibirya’dan gelen ve Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz taşıyan Urengoy-Pomarı-Ujgorod doğalgaz boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.
Çuvaşistan Cumhuriyeti Başkanlığı basın dairesinden gazetecilere yapılan açıklamaya göre Batı Sibirya’dan gelerek Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz taşıyan Urengoy-Pomarı-Ujgorod doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.
Açıklamada, “Yangın öncesinde işletmeci kuruluş tarafından çalışma yürütülüyordu. Olayın nedenleri araştırılıyor, ön bilgilere göre can kaybı ya da yaralanan yok. Çuvaşistan Başkanı bilgilendirildi, durumu kontrol altında tutuyor” ifadelerine yer verildi.