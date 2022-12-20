Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221220/rusyada-ukraynaya-giden-dogalgaz-boru-hattinda-patlama-meydana-geldi-1064794689.html
Rusya’da Ukrayna’ya giden doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Rusya’da Ukrayna’ya giden doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nde, Batı Sibirya’dan gelen ve Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz taşıyan Urengoy-Pomarı-Ujgorod doğalgaz boru hattında... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T16:05+0300
2022-12-20T16:05+0300
dünya
çuvaşistan
boru
doğalgaz boru hattı
boru hattı
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101692/23/1016922331_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_f695f13ccd52b0c5589fde0bb91432b9.jpg
Çuvaşistan Cumhuriyeti Başkanlığı basın dairesinden gazetecilere yapılan açıklamaya göre Batı Sibirya’dan gelerek Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz taşıyan Urengoy-Pomarı-Ujgorod doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.Açıklamada, “Yangın öncesinde işletmeci kuruluş tarafından çalışma yürütülüyordu. Olayın nedenleri araştırılıyor, ön bilgilere göre can kaybı ya da yaralanan yok. Çuvaşistan Başkanı bilgilendirildi, durumu kontrol altında tutuyor” ifadelerine yer verildi.
çuvaşistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101692/23/1016922331_53:0:1120:800_1920x0_80_0_0_1c6da99162175ca55d54144d30af089b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çuvaşistan, boru, doğalgaz boru hattı, boru hattı, patlama
çuvaşistan, boru, doğalgaz boru hattı, boru hattı, patlama

Rusya’da Ukrayna’ya giden doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi

16:05 20.12.2022
© AA / Sedat Budak Doğalgaz boru hattındaki patlama
Doğalgaz boru hattındaki patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AA / Sedat Budak
Abone olTelegram
Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nde, Batı Sibirya’dan gelen ve Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz taşıyan Urengoy-Pomarı-Ujgorod doğalgaz boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.
Çuvaşistan Cumhuriyeti Başkanlığı basın dairesinden gazetecilere yapılan açıklamaya göre Batı Sibirya’dan gelerek Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gaz taşıyan Urengoy-Pomarı-Ujgorod doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi.
Açıklamada, “Yangın öncesinde işletmeci kuruluş tarafından çalışma yürütülüyordu. Olayın nedenleri araştırılıyor, ön bilgilere göre can kaybı ya da yaralanan yok. Çuvaşistan Başkanı bilgilendirildi, durumu kontrol altında tutuyor” ifadelerine yer verildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала