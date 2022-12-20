https://sputniknews.com.tr/20221220/rusya-bm-insan-haklari-yuksek-komiserinin-rus-esirlerin-vuruldugu-goruntulere-tepkisi-utanmazca-1064786364.html
Rusya: BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin Rus esirlerin vurulduğu görüntülere tepkisi utanmazca
Rusya: BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin Rus esirlerin vurulduğu görüntülere tepkisi utanmazca
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'in Donbass'ta Rus esirlerin vurulduğu görüntülere tepkisinin... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T13:34+0300
2022-12-20T13:34+0300
2022-12-20T13:34+0300
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sergey verşinin
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Ukraynalı güçler, Donbass'ta Rus esirleri silahla vurarak öldürmüş ve olayın görüntüleri basına sızmıştı. Volker Türk de, olayın soruşturulmasını talep etmiş ve hem Ukrayna hem de Rusya tarafına savaş esirlerine yönelik baskılara veya intikam uygulamalarına izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.Türk'ün yaklaşımını Sputnik'e değerlendiren Verşinin, BM yetkilisinin ahlaktan yoksun ve utanmazca bir tutum sergilediğini vurguladı.Verşinin, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin bu tepkisinden memnun olmadığımızı söylemek, hiçbir şey söylememektir. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin Ukraynalı askerlerin işlediği ağır suçlara yönelik değerlendirmesinin uygunsuz olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Ukraynalı askerler, kasım ayı ortasında 10'dan fazla Rus askeri başına kurşun sıkarak infaz etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve yandaşlarının işkence gören ve öldürülen her esir askerin hesabını vereceğini vurgulamıştı.Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valeriy Fadeyev, Makeyevka’da Rus esir askerlerinin kurşuna dizildiği görüntülerini uluslararası örgütlere göndereceklerini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221118/rusya-zelenskiy-ve-yandaslari-oldurulen-her-esirin-hesabini-verecek-1063609730.html
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rusya, ukrayna, asker, işkence, sergey verşinin, avrupa birliği, esir
rusya, ukrayna, asker, işkence, sergey verşinin, avrupa birliği, esir
Rusya: BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin Rus esirlerin vurulduğu görüntülere tepkisi utanmazca
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'in Donbass'ta Rus esirlerin vurulduğu görüntülere tepkisinin utanmazca olduğunu vurguladı.
Ukraynalı güçler, Donbass'ta Rus esirleri silahla vurarak öldürmüş ve olayın görüntüleri basına sızmıştı. Volker Türk de, olayın soruşturulmasını talep etmiş ve hem Ukrayna hem de Rusya tarafına savaş esirlerine yönelik baskılara veya intikam uygulamalarına izin verilmemesi çağrısı yapmıştı.
Türk'ün yaklaşımını Sputnik'e değerlendiren Verşinin, BM yetkilisinin ahlaktan yoksun ve utanmazca bir tutum sergilediğini vurguladı.
Verşinin, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin bu tepkisinden memnun olmadığımızı söylemek, hiçbir şey söylememektir. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin Ukraynalı askerlerin işlediği ağır suçlara yönelik değerlendirmesinin uygunsuz olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Ukraynalı askerler, kasım ayı ortasında 10'dan fazla Rus askeri başına kurşun sıkarak infaz etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve yandaşlarının işkence gören ve öldürülen her esir askerin hesabını vereceğini vurgulamıştı.
Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valeriy Fadeyev, Makeyevka’da Rus esir askerlerinin kurşuna dizildiği görüntülerini uluslararası örgütlere göndereceklerini belirtmişti.