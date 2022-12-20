https://sputniknews.com.tr/20221220/rus-petrol-isletmecisi-transneft-almanya-ve-polonyadan-petrol-talebi-aldik-1064797510.html
Rus petrol işletmecisi Transneft: Almanya ve Polonya'dan petrol talebi aldık
Rus petrol işletmecisi Transneft: Almanya ve Polonya'dan petrol talebi aldık
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, petrol sevkiyatı için Almanya ve Polonya'dan 2023'e yönelik talep aldıklarını bildirdi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T17:43+0300
2022-12-20T17:43+0300
2022-12-20T17:43+0300
avrupa'da enerji krizi
polonya
almanya
petrol
rusya
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Transeft Başkanı Nikolay Tokarev, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 1 Ocak'tan itibaren Rusya'dan petrol almama kararı aldığını söyledi.Söz konusu karara rağmen Rus petrolüne yönelik talebin sürdüğüne işaret eden Tokarev, "Polonyalı tüketicilerden gelecek yıla yönelik 3 milyon ton petrol için talepler aldık. Almanya da ilk çeyrek için başvurdu." dedi.Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık'tan itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uyguluyor.Polonyalı ve Alman yetkililer ayrıca Rus petrolü ithalatını tümüyle durdurmayı planladıklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221215/polonya-parlamentosunun-alt-kanadi-rusyayi-teror-sponsoru-devlet-ilan-etti-1064621060.html
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polonya, almanya, petrol, rusya
polonya, almanya, petrol, rusya
Rus petrol işletmecisi Transneft: Almanya ve Polonya'dan petrol talebi aldık
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Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, petrol sevkiyatı için Almanya ve Polonya'dan 2023'e yönelik talep aldıklarını bildirdi.
Transeft Başkanı Nikolay Tokarev, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 1 Ocak'tan itibaren Rusya'dan petrol almama kararı aldığını söyledi.
Söz konusu karara rağmen Rus petrolüne yönelik talebin sürdüğüne işaret eden Tokarev, "Polonyalı tüketicilerden gelecek yıla yönelik 3 milyon ton petrol için talepler aldık. Almanya da ilk çeyrek için başvurdu." dedi.
Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.
G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık'tan itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uyguluyor.
Polonyalı ve Alman yetkililer ayrıca Rus petrolü ithalatını tümüyle durdurmayı planladıklarını açıklamıştı.