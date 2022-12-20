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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221220/rus-petrol-isletmecisi-transneft-almanya-ve-polonyadan-petrol-talebi-aldik-1064797510.html
Rus petrol işletmecisi Transneft: Almanya ve Polonya'dan petrol talebi aldık
Rus petrol işletmecisi Transneft: Almanya ve Polonya'dan petrol talebi aldık
Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, petrol sevkiyatı için Almanya ve Polonya'dan 2023'e yönelik talep aldıklarını bildirdi. 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T17:43+0300
2022-12-20T17:43+0300
avrupa'da enerji krizi
polonya
almanya
petrol
rusya
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Transeft Başkanı Nikolay Tokarev, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 1 Ocak'tan itibaren Rusya'dan petrol almama kararı aldığını söyledi.Söz konusu karara rağmen Rus petrolüne yönelik talebin sürdüğüne işaret eden Tokarev, "Polonyalı tüketicilerden gelecek yıla yönelik 3 milyon ton petrol için talepler aldık. Almanya da ilk çeyrek için başvurdu." dedi.Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık'tan itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uyguluyor.Polonyalı ve Alman yetkililer ayrıca Rus petrolü ithalatını tümüyle durdurmayı planladıklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221215/polonya-parlamentosunun-alt-kanadi-rusyayi-teror-sponsoru-devlet-ilan-etti-1064621060.html
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polonya, almanya, petrol, rusya
polonya, almanya, petrol, rusya

Rus petrol işletmecisi Transneft: Almanya ve Polonya'dan petrol talebi aldık

17:43 20.12.2022
© AFP 2022 / THIBAULT CAMUSOlaf Scholz ve Andrzej Duda
Olaf Scholz ve Andrzej Duda - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / THIBAULT CAMUS
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Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, petrol sevkiyatı için Almanya ve Polonya'dan 2023'e yönelik talep aldıklarını bildirdi.
Transeft Başkanı Nikolay Tokarev, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 1 Ocak'tan itibaren Rusya'dan petrol almama kararı aldığını söyledi.
Söz konusu karara rağmen Rus petrolüne yönelik talebin sürdüğüne işaret eden Tokarev, "Polonyalı tüketicilerden gelecek yıla yönelik 3 milyon ton petrol için talepler aldık. Almanya da ilk çeyrek için başvurdu." dedi.
Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.
G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık'tan itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uyguluyor.
Polonyalı ve Alman yetkililer ayrıca Rus petrolü ithalatını tümüyle durdurmayı planladıklarını açıklamıştı.
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